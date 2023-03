Linfoma alla milza, malattia Giancarlo Magalli/ “Ora non ce l’ho più, sono guarito”

Giancarlo Magalli, la malattia: un linfoma alla milza

Dopo un anno di assenza dalla tv, a gennaio 2023 Giancarlo Magalli è tornato in televisione per raccontare la sua battaglia contro un linfoma alla milza. Visibilmente dimagrito, ha perso 24 mesi, il conduttore ha ripercorso le tappe della malattia: “Tutto è iniziato meno di un anno fa, sentivo un dolore quando andavo a letto la sera, e sono andato a fare degli accertamenti. I medici hanno visto qualcosa che non li ha convinti molto. Avevamo messo in preventivo degli ulteriori accertamenti. È successo però che ho preso un’infezione, di colpo, anche abbastanza seria. Febbre a quaranta, delirio”, ha raccontato Magalli a Verissimo.

Poco dopo, la diagnosi di un linfoma alla milza: “Ora non ce l’ho più, sono guarito”, ha detto Magalli, che in questi mesi difficili ha potuto contare sulla sua famiglia, dalle figlie Manuela e Michela, ma anche le ex mogli Carla e Valeria.

Giancarlo Magalli: “Adesso sto bene”

“Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare, ma adesso sto bene. Siamo alla fine di questa esperienza, serve solo la conferma definitiva. Esco, giro, guido, mangio. Faccio una vita al 90 per cento normale. La normalità perfetta tuttavia la riconquisterò quando ricomincerò a lavorare”, ha detto Giancarlo Magalli a TvBlog. Come detto dal conduttore stesso, il linfoma è un tumore che si può curare. Magalli ha avuto un linfoma non-Hodgkin a grandi cellule b, una forma aggressiva caratterizzata da una rapida crescita dei linfociti B, un tipo di globuli bianchi, cellule del sistema immunitario. “La guarigione ormai sembra accertata, ma l’affetto accertato da parte anche di pubblico e colleghi, sono stati tutti aspetti buoni. Ci sono state cose buone anche in una cosa così brutta”, ha confessato Magalli ospite di Paola Perego e Simona Ventura a Citofonare Rai 2.

