Lino Banfi battuta sull’Iva/ Video, con la Zanicchi: Non toccatela, lasciatela dov’è

Lino Banfi con una battuta sull’Iva si è confermato ancora una volta uomo ironico e in grado di sfruttare qualsiasi contesto per tirare fuori dal cilindro battute simpatiche e che lasciano riflettere. Su Instagram infatti è apparso insieme a Iva Zanicchi e si lascia andare a un gioco di parole col nome della nota conduttrice e cantante: “Io sono con lei, mi raccomando che nessuno tocchi l’Iva”. Sono parole quantomeno attuali visto che la crisi di Governo e le lotte di potere hanno spesso mostrato la possibilità di vedere anche questa imposta diretta salire e dunque andare a gravare anche sui ceti bassi con ripercussioni non indifferenti. Clicca qui per il video.

Lino Banfi battuta sull’Iva e aggiunge: “Mi hanno detto sei meglio da vivo”

Non solo battute sull’Iva, ma un vero e proprio teorema di comicità per Lino Banfi in un semplice video di pochi minuti apparso sul profilo di Instagram di Iva Zanicchi. Quando la conduttrice gli passa la parola infatti il noto attore specifica: “Una signora oggi mi ha incontrato e mi ha detto che sono meglio da vivo“. Gioco di parole anche in questo caso che probabilmente legato al “sei meglio dal vivo”. Nonostante l’età avanzata e una vita non sempre facilissima Lino però ha dimostrato ancora una volta di essere uomo ironico e dalla grande autoironia non disdegnando però la possibilità di mandare anche qualche messaggio.

Il video con Iva Zanicchi





