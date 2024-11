C’è anche Lino Banfi tra gli ospiti protagonisti dell’attesissimo appuntamento con la solidarietà per l’Unicef “Noi e…”, la serata evento condotta da Mara Venier in prima serata su Rai1. Una carrellata di ospiti di primissimo livello che hanno deciso di sposare la giusta causa di Unicef e tra questi c’è anche l’amatissimo attore. Proprio Lino Banfi nelle ultime settimane è tornato protagonista grazie ad un video pubblicato sui social in cui si recava fuori la casa di “Un medico in famiglia”, nella zona di Poggio Fiorito, a Roma. E’ bastato un video per accendere nuovamente le speranze di milioni di telespettatori che danni attendono il ritorno della famiglia Martini. “Sembra intatta, c’è nessuno? Figli, pronipoti?” – dice l’attore nel filmato lanciando anche una sorta di richiesta – “che ne pensate di fare un’altra serie? L’ultima magari, il ritorno di casa Martini”.

Nel giro di pochissimo tempo il video è diventato virale su tutti i social con milioni di nostalgici pronti ad assistere alle nuove avventure di Nonno Libero e di “Un medico in Famiglia”. Non è una novità che Lino Banfi sia propenso al ritorno della serie tv con un’ultima stagione al punto da chiederlo direttamente a Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction.

Lino Banfi pronto a tornare con il finale di Un medico in famiglia su Rai1?

Il ritorno di Un medico in famiglia su Rai1 è tra i più attesi di sempre. Lino Banfi nelle ultime settimane ha rilanciato la possibilità dicendo: “non servirebbe realizzare tredici puntate, ne basterebbero meno”. Chissà che qualcuno non possa ascoltare l’idea dell’attore pugliese che tanto deve al successo di una delle serie tv italiane più amate e seguite di sempre. Intanto l’attore, ospite di Nunzia de Girolamo a Ciao Maschio, ha confessato che durante il suo lavoro non è stato facile resistere ad una attrice. Di chi si tratta?

“Non è stato facile con Edwige Fenech” – ha confessato l’attore che ha ricordato una scena in particolare con l’attrice sex symbol, icona della commedia sexy all’italiana. Non è facile, assolutamente, resistere alle tentazioni. Non è facile toccare una certa parte di un’attrice… E non avere una reazione” – ha detto l’attore.