Lino Banfi/ Cecchi Paone: “Fiction con Albano Carrisi? Strategia di immagine”

I fan di Lino Banfi non attendono altro che rivederlo di nuovo in tv con un nuovo progetto e quanto pare le novità parlano di una fiction al fianco di Al Bano. Agli occhi del pubblico non ha riscosso molto successo sapere che il cantautore pugliese smetterà i panni di artista per indossare quelli di attore, anche se secondo Alessandro Cecchi Paone ci sarebbe dietro un piano ben preciso. “Dietro tutto ciò ovviamente c’è una strategia di immagine”, ha detto al settimanale Nuovo TV, “più che una prova attoriale da parte del cantante di Cellino San Marco. La coppia inedita farebbe inevitabilmente notizia, destando grande curiosità e forse anche attenzione al momento della realizzazione”. Non è di certo la prima volta che si sente parla di una prossima collaborazione fra Banfi e Carrisi, ma per ora non abbiamo notizie certe in merito. Che sia arrivata la volta buona di svelare quando verranno fatte le riprese? Per ora sappiamo solo che la fiction sarà una commedia destinata alle famiglie e che l’ex volto noto di Nonno Felice rivestirà il ruolo di frate.

Lino Banfi ospite di Mara Venier

83 anni e tanta grinta ancora da vendere: Lino Banfi rimarrà sempre uno dei volti più amati dagli italiani. Data la sua assenza in tv, spot pro vaccini a parte, la nostalgia non può che colpire gli ammiratori e l’attore stesso: “Sogno di fare un film che somigli a Un borghese piccolo piccolo, nel ruolo che fu di Albero Sordi. Se sapessi scrivere, me lo scriverei da solo”, ha confessato al sito Cinecittà News. Oggi, venerdì 3 gennaio 2020, Lino Banfi sarà invece ospite de La Porta dei Sogni, in onda su Rai 1 con la sua ultima puntata. Si parlerà di sogni nel cassetto e nel caso dell’artista pugliese sappiamo già che non si parlerà solo di carriera, ma anche di famiglia. “Vorrei rivivere il giorno in cui mi sposai con Lucia. Siamo una bella famiglia, quel giorno del matrimonio lo rifarei”, ha dichiarato tempo fa a Verissimo. La consorte infatti è malata da tempo e forse ora più che mai sente il bisogno di avere Lino al suo fianco. “Abbiamo sofferto insieme, costruito insieme la famiglia, perchè non andare d’accordo tutta la vita?”, ha aggiunto.

