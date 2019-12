LINO BANFI/ “Fiction con Al Bano? Un produttore si è proposto e…” (55 passi nel sole)

C’è anche Lino Banfi tra i protagonisti di 55 passi nel sole, lo show musicale dedicato ad Al Bano in onda in replica questa sera su Canale 5. Lino e Al Bano sono amici di vecchia data: entrambi pugliesi ed entrambi artisti, hanno avuto modo di incontrarsi più volte nel davanti e nel dietro le quinte della televisione. L’ultimo progetto che li vede lavorare insieme è quello della fiction tuttora in corso d’opera (che infatti non ha ancora un titolo). A proposito di questa produzione, Banfi ha raccontato: “Posso anticipare che io farò la parte di un frate cappuccino e Al Bano quella di un ex detenuto pentito… Una coppia nazional-popolare anomala che può funzionare… Già solo a immaginarci mi viene da ridere… Ne vedrete delle belle…”. Stando a quanto dichiarato a Diva e Donna, dunque, si tratterebbe del solito rimpasto della commedia all’italiana. Per il resto, non si sa ancora molto. Incerta anche la rete che se ne aggiudicherà i diritti; è gara aperta tra Rai e Mediaset.

Lino Banfi e Al Bano protagonisti di una nuova fiction

Sempre al settimanale Diva e Donna, Lino Banfi ha raccontato la genesi della fiction che lo ha portato a recitare al fianco di Al Bano: “L’idea di fare qualcosa insieme c’è sempre stata…”, ha ammesso l’attore di Andria, per poi entrare nel dettaglio. “Eravamo immersi in questi discorsi, buttando giù delle idee, c’era un produttore seduto al tavolo vicino a noi che ha sentito tutto e si è proposto di aiutarci…”. Insomma, tutto è partito da un’idea, da un colpo di genio arrivato quasi per caso. Quel giorno, i due pugliesi si erano dati appuntamento in un locale per scambiarsi un semplice saluto. Poi, però, il loro incontro ha preso una piega inaspettata, e hanno iniziato a parlare di ‘affari’. Il produttore a cui si fa riferimento è molto famoso e ha già lavorato a grandi progetti sia per Mediaset che per la Rai.

Lino Banfi è (di nuovo) Libero

Ma non c’è solo la fiction con Al Bano, tra i propositi per l’anno nuovo di Lino Banfi. L’attore pugliese, infatti, ha annunciato di essere pronto per tornare a vestire i panni di Nonno Libero in Un medico in famiglia. Intanto, il lavoro principale comincia a prendere forma. Certo, lui e l’amico di Cellino sono ancora alle prese con la sceneggiatura, ma contiamo che non passerà molto tempo, prima di vederli fianco a fianco sul piccolo schermo. Dopo la fase di scrittura, presumibilmente, si darà il via alle riprese. Nessuna certezza sul ‘quando’: “È un po’ tutto da impostare, ma presto prenderà forma”, fa sapere Banfi. Di sicuro c’è che le location prescelte si trovano in Puglia, la loro terra natia e quella che non hanno mai abbandonato del tutto.



