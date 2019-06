Lino Banfi e la moglie Lucia “È ancora un grande amore”/ “Ne ha passate tante per me”

Lino Banfi e sua moglie Lucia, un amore che si rinnova ogni giorno nonostante duri da tanti anni e soprattutto in un momento particolarmente difficile della vita dell’82enne attore originario di Andria: infatti la sua storica compagna è malata di Alzheimer e, come ha rivelato di recente, spesso capita che la sua Lucia non lo riconosca più ma questo è per Banfi anche uno stimolo ad amarla ancora di più e, anche se con difficoltà, a mantenere una certa leggerezza anche di fronte alle tragedie dato che in una occasione ebbe a rivelare di aver fatto una promessa alla moglie, ovvero che se un giorno lei non dovesse riconoscerlo più allora si presenterà di nuovo come se fosse la prima volta. In una intervista concessa a Panorama, infatti, Banfi ha confessato di fare oramai una fatica pazzesca nell’essere ironico e divertente in pubblico come era in passato: ma a chi gli chiede se quello con Lucia sia stato un grande amore, il comico replica con sicurezza che il loro “è ancora desso un grande amore” che si nutre ancora e rinasce con la semplicità dei piccoli gesti quotidiani.

BANFI TORNA A PARLARE DELLA MALATTIA DELLA MOGLIE

E nel parlare del rapporto con la moglie Lucia, il buon Lino Banfi ha avuto modo ancora una volta di ripercorrere quella che oramai è una pluridecennale carriera, a partire dagli esordi e dai contrasti con i suoi genitori per il voler intraprendere la carriera di attore dato che il padre lo voleva monsignore e anche perché nessuno in famiglia aveva il cosiddetto “pezzo di carta”. Anche per questo motivo la fuga a Roma con la donna con cui avrebbe condiviso la vita (sposandosi alla bell’è meglio appena possibile) e anche le difficoltà dei primi tempi nella capitale, quando il successo stentava ancora ad arrivare, costituì un altro motivo di attrito con i suoi. “Mia moglie per causa mia ne ha passate tante” dice Banfi ricordando quel periodo quasi pionieristico della sua carriera di attore ed è per questo motivo che oggi la sua ‘devozione’ verso quella donna oggi così indifesa è ancora più forte. “Per me Lucia ha patito la fame ma pure i soldi chiesti a strozzo agli zingari e queste cose ti cementano il rapporto” conclude l’82enne pugliese che, con una dolcissima immagine, fa intendere di voler fermare il tempo perché nulla più cambi tra lei e la sua Lucia: “Vorrei solo che rimanesse tutto come è oggi”.

