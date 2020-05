Lino Banfi e la moglie Lucia Zagaria/ “L’amore più forte della malattia e del dolore”

Pubblicità

Lino Banfi sicuramente non ha bisogno di presentazioni così come non ne ha bisogno la donna con cui ha passato tutta la sua vita, Lucia Zagaria. Nonostante il successo e le belle donne conosciute sul set e dietro le quinte, l’attore pugliese, quello che per tutti è diventato poi l’amato nonno Libero, non c’è mai stata nessuna degna di attenzione, il suo cuore batteva e batte ancora solo per la moglie, la donna che lo ha tenuto ben ancorato a terra e che oggi ha bisogno di lui più che mai. L’ostacolo al loro amore si chiama malattia e, più precisamente, sindrome di Alzheimer. La drammatica notizia si è abbattuta sulla coppia e la famiglia ormai qualche anno fa ma da allora Lino Banfi ha ridotto al minimo i suoi impegni proprio per rimanere accanto alla moglie che, giorno dopo giorno, rischia di dimenticare tutto quello che di bello hanno costruito in questi anni.

LINO BANFI E LUCIA ZAGARIA, UNA VITA INSIEME TRA GIOIE E DOLORI

I due si sono sposati nel 1962, dopo aver fatto la “fuitina” e nel 2012 hanno festeggiato le loro nozze d’oro salvo poi andare incontro ad una diagnosi devastante. Confessandosi a Domenica In, nel 2019, Lino Banfi ha confidato di non aver accettato subito la malattia della moglie sicuro che, prima o poi, non l’avrebbe più riconosciuto: “Abbiamo fatto una vita morigerata, mai un viaggio all’estero o una crociera, mai. Adesso che potrei, purtroppo non posso farlo per via della sua malattia”. Il suo unico obiettivo adesso è la moglie che cerca di lasciare il meno possibile nonostante ci siano i migliori medici a prendersi cura di lei: “Voglio arginare la malattia, le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere. Come ho detto a lei una volta, se un giorno non dovesse più riconoscermi ci presenteremo di nuovo”. Una storia romantica che oggi sarà protagonista in tv su Rai1 con “Amore in quarantena”, il nuovo programma di Gabriele Corsi.



