Lino Banfi, la moglie Lucia malata di Alzheimez/ “Le sto provando tutte. I medici…”

Quello di Lino Banfi e la moglie Lucia è un amore che dura da 60 anni. Gli ultimi, però, sono stati molto difficili per l’attore, che ogni giorno vive con la paura che la sua amata finisca un giorno per smettere di riconoscerlo. Lucia, infatti, è malata di Alzheimer e ogni giorno per l’attore 83enne, il cui vero nome è Pasquale Zagaria, è un’incognita. Col Corriere ha ripercorso la loro storia d’amore sin dagli albori: “Abbiamo fatto una vita morigerata, mai un viaggio all’estero o una crociera, mai. – ha raccontato Banfi – Adesso che potrei, purtroppo non posso farlo per via della sua malattia”. Così ha spiegato che per rallentare la malattia sta tentando ogni strada possibile: “La seguono i medici migliori: voglio arginare la malattia, le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere. Come ho detto a lei una volta, se un giorno non dovesse più riconoscermi ci presenteremo di nuovo”.

Lino Banfi, Lucia e la gelosia: “Per lesi sempre grande rispetto”

Quello tra Lino Banfi e sua moglie Lucia è un grande amore, dei vecchi tempi, cresciuto di pari passo al successo dell’attore. D’altronde non hanno navigato sempre nell’oro, anzi Banfi ha raccontato che “A Milano facevo una vita miserabile. Dormivo nei treni fermi in stazione coprendomi con un cartone. Mangiavo quel che capitava”, e sua moglie Lucia non aspettava a mandargli del denaro. E non mancava la gelosia: “Ma io ho sempre avuto rispetto per lei”, ha spiegato Banfi, svelando quanto fosse stato facile resistere a tutte le bellezze conosciute in anni di set. D’altronde nel suo cuore c’era e c’è soltanto Lucia.



