Lino Banfi, ovvero Pasquale Zagaria: origine nome d’arte/ Tutto merito di Totò che…

Lino Banfi ospite del meglio di “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini si racconta a cuore aperto: dalle origini del suo nome al governatore Toti. In pochi sapranno che il vero nome all’anagrafe dell’attore pugliese è Pasquale Zagaria. Nei primi anni di carriera però l’attore aveva deciso di farsi chiamare con lo pseudonimo di Lino Zaga, ma sotto consiglio del grande Totò cambiò idea. Proprio il Principe Antonio de Curtis gli consigliò di evitare di utilizzare il suo cognome in quanto porta sfortuna nel mondo dello spettacolo. Pasquale Zagaria allora decise di cambiare anche una volta nome scegliendo come nome d’arte Lino Banfi grazie anche al consiglio del suo impresario, un maestro di scuola elementare che scelse il cognome Banfi prendendolo dal registro di classe dei suoi alunni.

Lino Banfi e l’immancabile riferimento a “nonno Libero” di Un medico in famiglia

Una storia davvero originale quella del nome d’arte del celebre attore e comico amatissimo da grandi e piccini per il suo ruolo di nonno Libero nella fiction cult “Un medico in famiglia”. Proprio nel salotto di Francesca Fialdini ha ricordato due colleghi con cui ha condiviso per anni il set della serie tv: “Milena è stata per anni mia moglie, anche in altri film. Ed è stata anche la moglie di Paolo Villaggio in Fantozzi. Anni fa, quindi, in una cena insieme al marito ha scherzato: “Ecco sono a cena con i miei tre mariti”. Su Giulio Scarpati, invece, il figlio nella serie “Un medico in famiglia” ha detto: “abbiamo recitato insieme per più di vent’anni, è come un figlio ormai. Ogni volta che ci vediamo ci commuoviamo”.

