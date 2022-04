Lino Banfi ricorda Gianni Cavina/ Ai funerali lo sfogo di Pupi Avati “Odio Bologna”

Lino Banfi ricorda Gianni Cavina, attore scomparso pochi giorni fa

Lino Banfi nel corso dell’ultima puntata de “Il Cantante Mascherato” ha omaggiato con un ultimo saluto Gianni Cavina, attore bolognese scomparso pochi giorni fa. L’attore emiliano è stato il vincitore del Nastro d’argento, come migliore attore non protagonista per il film Festival di Pupi Avati. Proprio quest’ultimo, suo grande amico, ha attaccato la loro città, Bologna. Durante i funerali, svolti il 28 marzo nella chiesa del Sacro Cuore, purtroppo l’ultimo saluto a Gianni Cavina è stato amaro per chi gli voleva bene: assenti le autorità e scarsa la partecipazione dei bolognesi, per un attore che tanto aveva dato alla città. Pupi Avati, dando il commiato al suo amico, interprete e collaboratore, ha pronunciato quasi un’invettiva, esprimendo tutta la sua amarezza per questa situazione.

Lo sfogo di Pupi Avati durante il funerale di Gianni Cavina

Ai funerali di Gianni Cavina, scomparso dopo una lunga malattia il 26 marzo, secondo quanto riporta la cronista erano presenti i parenti stretti, tra cui la seconda compagna, Giovanna Galota, il figlio Fabrice e la cerchia più intima di amici tra cui gli Avati, per un totale di una cinquantina di persone, con molti posti vuoti nella chiesa. Spiccava proprio l’assenza dei rappresentanti delle istituzioni cittadine, anche se Gianni Cavina era stato ricordato in consiglio comunale dal consigliere comunale del PD Maurizio Gaigher. Quando Pupi Avati alla fine delle esequie è andato a portare la sua testimonianza di affetto e riconoscenza all’amico ha avuto parole dure: “Sono profondamente rammaricato, provo addirittura odio nei riguardi della mia città guardando questa chiesa. Io immaginavo di trovare qui non dico le fanfare, le bande, non dico il sindaco, il presidente della Regione, il cardinale, ma Gianni meritava la presenza della città. Facciamogli un applauso vero”.

