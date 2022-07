Lino Banfi scrive alla moglie Lucia: “Voglio andarmene insieme a te”/ Lettera choc: “Ho chiesto al Papa…”

Lino Banfi, la toccante lettera alla moglie Lucia: “Voglio andarmene insieme a te”

Lino Banfi ha scritto una struggente lettera dedicata alla moglie Lucia e pubblicata attraverso le pagine del settimanale Intimità. Il celebre attore, star di film e fiction come Un medico in famiglia, è sposato da circa 60 anni con Lucia, a cui vanno aggiunti altri 10 anni di matrimonio. Una vita insieme fatta d’amore e di sostegno reciproco, soprattutto ora che la donna è malata di Alzheimer, patologia che la affligge ormai da anni.

Lino Banfi/ "Non mi sono piaciuto per 30 anni, ora ricomincio a volermi bene"

Lino Banfi, come riporta la NostraTv, ha scritto alla moglie Lucia, ammettendo di aver chiesto al Papa di poter morire un giorno insieme a lei: “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio di, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita”.

LINO BANFI/ “Io e Ronn Moss: strana coppia! E’ nata una bella amicizia anche se…”

Lino Banfi e la richiesta al Papa: “Lui pregherà per noi”

Per Lino Banfi pensare di dover affrontare la vita senza sua moglie Lucia è impensabile. Nella toccante lettera pubblicata su Intimità, l’attore ha dunque ammesso il desiderio di morire con lei quando arriverà il momento, in modo da non doverle sopravvivere o viceversa. Sul giornale ha quindi raccontato quanto sia oggi ancora fortissimo l’amore che li lega e ha spiegato che: “Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi”. Parole di grande amore e devozione, non le prime però che Lino Banfi ha speso per sua moglie, la donna più importante della sua vita.

LEGGI ANCHE:

Rosanna Banfi e Walter Zagaria figli Lino Banfi/ Sulle orme del padre: il tumore e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA