Alessia e Lino sull’orlo di un precipizio a Temptation Island 2024: la loro storia è davvero finita?

Fari accesi sulla coppia formata da Lino e Alessia a Temptation Island 2024. Dopo l’ultima puntata, andata in onda la settimana scorsa, l’attenzione è tutta sui due fidanzati, chiamati a prendere una decisione cruciale sul loro futuro. Se facciamo un piccolo passo indietro, scopriamo che per Alessia le cose sono già chiare e definite. Nella scorsa puntata, infatti, la ragazza, dopo aver visto il fidanzato alle prese con il corteggiamento sfacciato alla single Maika, aveva deciso di mettere fine al loro rapporto. Una decisione drastica che ha costretto Lino ad un falò di confronto che inizialmente non voleva minimamente prendere in considerazione.

Così Alessia ha dovuto sudare le sette camicie per riuscire a convincerlo, considerando che lui aveva inizialmente declinato l’invito, per concentrarsi sulla single Maika.

Alessia e Lino, nuovo falò di confronto dopo il colpo di scena della settimana scorsa: la rivelazione di Filippo Bisciglia

Dalla chiamata di Alessia al rifiuto di Lino, fino alla svolta con il video “minaccioso” della fidanzata, che preannunciava un addio immediato se non si fosse presentato in spiaggia per parlare con lei, si è scatenato un confronto durissimo. Alla fine, la coppia è uscita separata. Il colpo di scena è però arrivato puntuale nel finale, quando Lino ha quasi implorato la produzione di concedergli una seconda chance per chiarire con Alessia.

Arriviamo, quindi, alla puntata di questa sera, con Alessia e Lino che potrebbero avere ancora qualcosa da dirsi. Ci sarà un ribaltone a Temptation Island 2024 o per i due fidanzati non c’è più nulla da fare? Filippo Bisciglia ci regala una piccola anticipazione, svelando in un video che per Alessia e Lino è inevitabile “una svolta decisiva nel loro percorso nei sentimenti”: che sia la rottura definitiva?