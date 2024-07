Temptation Island 2024, Lino prosegue la conoscenza con la tentatrice

Il viaggio nei sentimenti è giunto al capolinea per tutti i protagonisti e adesso arriva il momento di confrontarsi con la vita vera e tanti nuovi fan curiosi e vogliosi di sapere molto dei protagonisti di Temptation Island 2024, è inevitabile come il triangolo tra Lino e Maika con Alessia abbia catturato l’attenzione dei telespettatori, i due fidanzati si sono lasciati al termine dell’avventura nel format condotto da Filippo Bisiciglia, con lui che sembra invece deciso a proseguire la conoscenza con la single.

Lino ha speso parole molto speciali nei confronti della single conosciuta e con la quale ha intrapreso una frequentazione durante il percorso a Temptation Island 2024: “Maika mi ha fatto capire cosa volevo e cosa cercavo, una ragazza che mi capisce e mi fa capire le cose pian piano, con lei mi sono sentito inizialmente poi lei mi ha chiesto di vedermi ma io non ne sentivo il bisogno”. E sui social l’ex fidanzato di Alessia si è lasciato andare a un curioso gesto nei confronti della tentatrice, postando un video su TikTik che ha fatto il boom di views nel quale si è mostrato con una motocicletta, intento a raccogliere Maika: “Ti sto venendo a prendere”.

Lino e Maika sono fidanzati? La rivelazione dell’ex fidanzato

Difficile prevedere come evolveranno le cose nelle prossime settimane, ma quello che è certo è che i due ex fidanzati Lino e Alessia sono finiti anche nel mirino di Alfonso Signorini in vista del prossimo Grande Fratello, il reality di Canale Cinque che farà nuovamente tappa sul piccolo schermo a settembre. Intanto l’ex compagno di Alessia ha chiuso la porta a un ritorno con la ragazza, svelando anche cosa è successo in un primo momento con la tentatrice Maika: “Mi ha chiesto di vedermi ma io non ne sentivo il bisogno. La mia priorità era capire prima cosa volessi da Alessia e poi dalla mia vita, io e Alessia se oggi torniamo insieme ci scanniamo”.

In un primo momento Lino e Maika sembrano non aver mandato avanti la conoscenza, ma stando a quanto accaduto sui social nelle ultime ore le cose sembrano nettamente cambiate e chissà che non possa nascere una storia ufficiale tra i due.