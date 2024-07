Temptation Island 2024, Lino svela cos’è successo con la tentratice Maika: “Ha chiesto di vedermi ed io ho detto no”

In questi minuti Witty.Tv ha pubblicato un video in cui Alessia e Lino di Temptation Island 2024 hanno rivelato la loro scelta a distanza di un mese dal falò di confronto che li ha visti uscire separati dal programma. Alessia e Lino si erano lasciati, hanno mantenuto questa scelta o invece sono tornati insieme? Adesso è stata svelata tutta la verità su come è finita tra Alessia e Lino: i due si sono lasciati. Ed invece, cos’è successo tra Lino e la tentatrice Maika dopo la fine di Temptation Island 2024? Al momento ci sono solo le dichiarazioni del 29enne partenopeo.

Lino Giuliano di Temptation Island 2024 e la tentatrice Maika Randazzo non stanno insieme. Il giovane ha confessato: “Lei mi ha chiesto di vedermi ma io non ne sentivo il bisogno. La mia priorità era capire prima cosa volessi da Alessia e poi dalla mia vita. Io e Alessia se oggi torniamo insieme ci scanniamo” In realtà in questi giorni sono circolate diverse voci contrarie, che era stato lui a voler proseguire la conoscenza con la 30enne romana che, invece, ha preferito voltare pagina, dunque qual è la verità?

Lino Giuliano sulla tentatrice di Temptation Island 2024 Maika Randazzo ha speso delle parole al miele: “Maika mi ha fatto capire cosa volevo e cosa cercavo, una ragazza che mi capisce e mi fa capire le cose pian paino. Con lei mi sono sentito inizialmente poi lei mi ha chiesto di vedermi ma io non ne sentivo il bisogno.” Tuttavia, i due non hanno proseguito la conoscenza. Nel video in questione, inoltre, Lino e Alessia hanno rivelato cos’è successo tra di loro si sono visti e detti definitivamente addio, anche se non hanno chiarito del tutto.