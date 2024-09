Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello 2024: l’intervento di Alfonso Signorini

Il Grande Fratello 2024 ha preso il via questa sera e Alfonso Signorini ha subito dovuto affrontare un caso piuttosto spinoso e che ha tenuto banco negli ultimi giorni, legato a Lino Giuliano. L’ex protagonista di Temptation Island era infatti in programma di entrare nella Casa come nuovo concorrente, ma un commento omofobo pubblicato sui social negli ultimi giorni ha scatenato un vero e proprio polverone mediatico e anche la produzione ha avuto dei ripensamenti su di lui: alla fine, come annunciato dal conduttore in serata, il ragazzo non entrerà nel reality.

GRANDE FRATELLO 2024, 1A PUNTATA/ Concorrenti e diretta: prima prova "bacio cinematografico"

“Lino, per onestà lo dobbiamo dirlo, ha subito ritrattato, ha spiegato di non essere omofobo e si è scusato in maniera sincera – ammette Alfonso Signorini, sottolineando poi i motivi della decisione presa – Ma questo genere di linguaggio e contenuti che offendono non soltanto la comunità gay ma anche tutte le persone di buon senso, vanno in una direzione opposta a ciò che seguo io, Mediaset ed Endemol”.

Shaila Gatta: “Mi chiamo così grazie a ‘Non è la Rai’”/ Rivelazione al Grande Fratello 2024 “Mia sorella...”

Lino Giuliano replica su Instagram: “Per me un duro colpo“

In seguito all’intervento di Alfonso Signorini in puntata al Grande Fratello 2024, Lino Giuliano ha rotto il silenzio condividendo su Instagram un lungo messaggio: “Sono profondamente dispiaciuto per la decisione presa dal Grande Fratello. Ci tengo a sottolineare che non sono omofobo. È vero, ho fatto un commento inopportuno, ma è altrettanto vero che mi sono scusato immediatamente, perché attiene a un momento stupido ed ho scritto cose che non mi corrispondono. Capita a tutti di dire cose sbagliate e può capitare ancora in futuro, ma non è capitato solo a me. L’importante è rendersene conto e scusarsi, come ho fatto io. Spero che tutti possano comprendere che quel commento apparteneva ad un momento e non ad una mia realtà”.

Ilaria Galassi ‘ci prova’ con Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024?/ “Dormiamo vicini e per la doccia…”

L’ex Temptation Island ha poi proseguito: “L’esclusione dal Grande Fratello è stata per me un colpo duro. Dopo essermi scusato, speravo in maggiore comprensione anche considerando la mia età. I social, a volte, bisogna saperli usare ma nessuno ti insegna realmente come usarli nel modo giusto. Alla mia età, i social spesso sono un mezzo per giocare, scherzare e fare commenti che appartengono a un momento e non ad una realtà. Ho capito questo e ora starò più attento in futuro, per migliorare me stesso“. Infine, sottolinea: “Contavo molto su questa partecipazione. Ho rinunciato a tutti i miei impegni, personali e lavorativi. E ora mi trovo in una situazione difficile. Questa era una grande opportunità per me, per dimostrare chi sono veramente e, soprattutto, che non sono omofobo”.