Grande Fratello 2024, Lino Giuliano squalificato? È caos per i commenti omofobi

Neanche il tempo di varcare la Porta Rossa che Lino Giuliano rischia la squalifica prima di entrare al Grande Fratello 2024. Il 29enne napoletano che già a Temptation Island aveva fatto capire bene di che pasta è fatto ha commesso un grave scivolone che lo ha fatto finire nel mirino del web dove in molti chiedono la sua esclusione dal reality di Canale5. Nel dettaglio, durante la puntata di sabato scorso di Verissimo sono stati annunciati due concorrenti ufficiali del Grande Fratello, Clayton Norcross e Lino Giuliano. Anche sul profilo Instagram del programma sono stati annunciati e proprio li c’è stato un bruttissimo botta e risposta e di provocazioni e offese tra Lino Giuliano ed il conduttore napoletano Enzo Bambolina noto soprattutto per i Tik Tok.

Lino Giuliano a pochi giorni dall’entrata al Grande Fratello 2024 è stato artefice di un commento omofobo e offensivo nei confronti del conduttore napoletano e suo conoscente Enzo Ballerina. A scatenare la sgradevole replica è stato questo un commento di Enzo Bambolina: “Racconta che sei stato anche con me, nun to scurdà.” A cui l’ex volto di Temptation Island ha risposto prontamente con una serie di gravi offese: “RICCH*ON E MERD NCIUCISS, riman t vak a denuncia ma staj prdenn a cap miezu sce? (ricch*one di mer*a pettegolo, domani ti vado a denunciare, ma stai perdendo la testa mezzo scemo?” C’è poco da aggiungere e secondo gli utenti web Lino Giuliano dev’essere squalificato dal Grande Fratello 2024 o meglio non dovrebbe neanche entrare.

Lino Giuliano a rischio squalifica al Grande Fratello 2024: costretto a scusarsi

Il commento omofobo e volgare di Lino Giuliano contro Enzo Bambolina come è prevedibile ha fatto immediatamente il giro del web e fatto infuriare gli utenti social che chiedono a gran voce la sua squalifica. Per cercare di calmare le acque Lino Giuliano è stato costretto a scusarsi pubblicamente con una IS ma le scuse non hanno convinto per nulla: “Vorrei chiarire riguardo alle voci che stanno circolando sul fatto che io sia omofobo. Ho molti amici gay e li considero persone squisite, ma ancor prima di essere gay, per me è fondamentale essere delle belle persone. lo giudico le persone per quello che sono, non per il loro orientamento.” ha premesso.

E subito dopo Lino Giuliano ha continuato le sue scuse: “Sono stato provocato da una persona che, come sapete, a Napoli è nota per essere un provocatore e per creare solo dinamiche e falsità. In questa situazione è stato tirato in ballo anche mio padre, una persona che lui non conosce nemmeno lontanamente, e non accetto che la mia famiglia venga messa in mezzo. Nessuno si deve permettere di toccare ciò che riguarda la mia famiglia.” Per concludere con la classica frase del ‘ho tanti amici gay’: “Ho amici gay che vengono a casa mia e sono fidanzati, e non ho mai offeso nessuno. Il commento fatto è stato espresso in un momento di rabbia, a seguito di una falsa accusa che mi è stata rivolta. Per questo motivo, ho deciso di denunciare la persona in questione per diffamazione. Mi scuso con tutte le persone gay nel mondo se qualcuno si è sentito offeso. lo sono con voi, sempre. Chi mi conosce sa che scherzo in modo rispettoso anche con loro e non ho mai giudicato nessun gay”.