Arriva la verità sul ‘caso’ di Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello 2024: come prevedibile, dopo pochi minuti è stato proprio Alfonso Signorini ad aprire l’argomento sulla prima ‘grana’ di questa stagione che parte proprio da questa sera. Come ormai noto, l’ex volto di Temptation Island 2024 si è reso protagonista di un alterco sui social sfociato in un commento omofobo; un comportamento che avrebbe dunque portato, come confermato dal conduttore, alla squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello 2024.

“Lino Giuliano doveva essere un concorrente del Grande Fratello 2024, qualche giorno fa ha pubblicato sul suo profilo social un commento decisamente omofobo”. Introduce così l’argomento Alfonso Signorini al suo ingresso in studio, partendo dunque da una premessa doverosa per far conoscere, a chi se le fosse perse, le ragioni che hanno portato alla squalifica di Lino Giuliano dal Grande Fratello 2024. “Lino, per onestà lo dobbiamo dirlo, ha subito ritrattato, ha spiegato di non essere omofobo e si è scusato in maniera sincera. Ma questo genere di linguaggio e contenuti che offendono non soltanto la comunità gay ma anche tutte le persone di buon senso, vanno in una direzione opposta a ciò che seguo io, Mediaset ed Endemol”.

Alfonso Signorini, la prima ‘sentenza’ del Grande Fratello 2024: Lino Giuliano ufficialmente squalificato

Dopo aver ampiamente spiegato il punto di vista non solo proprio ma anche dell’azienda, Alfonso Signorini ha dunque chiosato: “Per queste ragioni Lino Giuliano non entra al Grande Fratello 2024”. La squalifica dell’ex volto Temptation Island è dunque ufficiale anche se, già da questa mattina, era già noto tra le anticipazioni che non sarebbe figurato tra i nuovi protagonisti del reality a causa dello ‘scontro’ con Enzo Bambolina. Sui social, tra i suoi fan, aleggiava ancora la speranza che la situazione fosse recuperabile: per buona pace dei sostenitori di Lino Giuliano, la squalifica dal Grande Fratello 2024 sembra proprio essere irremovibile.