Lino Guanciale diventa papà, l’annuncio social/ “La più dolce delle avventure”

Lo scorso 14 novembre Lino Guanciale è diventato papà. L’attore e sua moglie, Antonella Liuzzi, sono diventati genitori di Pietro e suo padre ha voluto condividere con tutti la gioia della paternità attraverso un post su Instagram condividendo una foto della culla augurando a suo figlio di esplorare il mondo con sete di conoscenza e gratitudine, continuando: “Affiancarti sulla tua strada sarà la più dolce e la più bella delle avventure”.

Antonella Liuzzi ha partorito, Lino Guanciale è diventato papà/ Trapela un'indiscrezione sul nome del figlio

Secondo le indiscrezioni al momento della nascita del suo primogenito Lino Guanciale era a Trieste sul set della fiction Rai La porta rossa 3 e dopo aver saputo la notizia è subito corso in ospedale per stare al fianco della famiglia.

Lino Guanciale diventa papà del piccolo Pietro

La scelta del nome Pietro non è stata fatta casualmente da Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, ma come omaggio a Pietro Liuzzi, padre di sua moglie Antonella, senatore del centrodestra e ex sindaco di Noci in Puglia. La coppia si è sposata nel 2020 in gran segreto, dopo essersi fidanzati ufficialmente nel 2018. La notizia del loro matrimonio è emersa alcuni giorni dopo la celebrazione quando sono state rese note alcune foto della coppia con la fede al dito.

LINO GUANCIALE/ La morte di Guido in 'Che Dio ci aiuti': "Convinto sia stato un bene"

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, come confessato dall’attore, si sono conosciuti in una libreria di Roma mentre lui cercava libri utili per il suo lavoro e lei, program coordinator del Master in Corporate Finance alla Bocconi era intenta a fare lo stesso.

LEGGI ANCHE:

Antonella Liuzzi, moglie Lino Guanciale/ Il matrimonio dopo 2 anni di fidanzamento...

© RIPRODUZIONE RISERVATA