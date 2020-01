Lino Guanciale, matrimonio con Antonella Liuzzi?/ Fox “Il Toro vuol fare famiglia…”

LINO GUANCIALE E LA CONFERMA SULLA FIDANZATA ANTONELLA LIUZZI

Lino Guanciale si “sbottona” sulla sua vita privata durante la puntata dei Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia 2020. L’attore, che si è presentato in qualità di “eterno boyscout” nel game, ha parlato prima della sua passione giovanile. «Avevo 13 anni in quella foto. Dopo i 20 anni bisogna decidere se restare in associazione o se testimoniare i suoi valori. È stato bello, soprattutto sull’etica del servizio. Secondo me è uno dei metodi educativi che funziona di più». Poi però è stato dato spazio all’oroscopo di Paolo Fox ed è qui che è arrivata una piccola rivelazione sulla fidanzata Antonella Liuzzi. Lino Guanciale ha raccontato di essere cuspide, Toro-Gemelli ascendente Leone. «Occupo un quarto di oroscopo», ha scherzato l’attore. Poi quando l’astrologo ha fatto delle previsioni sull’amore lui ha confermato di essere fidanzato e non ha escluso che possa sposarsi con la sua compagna. «Il Toro tende a conservare ricordi. Il 2020 vi invita a dare spazio a nuovi progetti. È un grande anno per casa, lavoro e se volete sposarsi, convivere o fidanzarsi ufficialmente», ha detto Paolo Fox. Poi rivolgendosi all’attore gli ha chiesto: «Tu lo hai fatto?». E lui ha risposto in maniera affermativa: «Sì». Una risposta che non ha sorpreso l’astrologo: «Il Toro vuole mettere su famiglia». Aria di matrimonio per Lino Guanciale?

