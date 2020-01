Lino Scarallo/ Un Pressure test raffinato ed elegante (Masterchef Italia 2020)

Lo chef stellato Lino Scarallo sarà il protagonista del Pressure Test della puntata di Masterchef Italia 2020 di stasera 16 gennaio 2020. Dopo la sfida in esterna a Vico Equense l’artista dei fornelli si troverà di fronte i concorrenti del talent cook show che rischiano l’eliminazione. Porterà nella trasmissione di Sky Uno la sua fantasia, ma anche il suo agire raffinato ed elegante. Al momento nelle anticipazioni non viene svelato altro in merito a quella che sarà la prova che lo vedrà protagonista, come sempre però la discriminante sarà il tempo che potrebbe di fatto creare dei problemi anche a uno degli ospiti della serata.

Chi è Lino Scarallo?

Lino Scarallo è uno dei protagonisti della moderna tradizione napoletana. Negli anni è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nel mondo della cucina, grazie al suo lavoro a Palazzo Petrucci a Villa Donn’Anna a Posillipo. I suoi natali sono legati a Posillipo, uno dei quartieri più conosciuti e pittoreschi di Napoli. Il suo approccio alla cucina è arrivata in diagonale quando era piccolo. Passava infatti moltissimo tempo nella macelleria di suo padre. Quando era molto giovane lo avevamo visto volare in Austria, Belgio e Svizzera per la sua gavetta. In Italia è tornato a 22 anni, accumulando grandi successi alla Maschera di Avellino.

