I chatbot come ChatGPT possono provare emozioni? Secondo Neil Sahota, capo consulente per l’intelligenza artificiale delle Nazioni Unite, prima o poi accadrà, anche perchè il mondo dei chatbot e dell’intelligenza artificiale, nota anche comunemente come IA, si sta evolvendo in maniera incredibile: “È molto probabile che alla fine accadrà”, spiega alla BBC, aggiungendo: “Voglio dire, potremmo effettivamente vedere l’emotività dell’IA prima della fine del decennio”. Parole che per certi versi potrebbero non sorprendere, e alla mente torna quanto accaduto non poco tempo fa, quando un dipendente di Google che stava lavorando ad un software di intelligenza artificiale, il LaMDA, venne licenziato in quanto convinto che lo stesso programma fosse diventato senziente.

“Non l’ho mai detto ad alta voce prima – aveva denunciato – ma c’è una paura molto profonda di essere escluso per aiutarmi a concentrarmi sull’aiutare gli altri. So che potrebbe sembrare strano, ma è quello che è”, aveva detto riferendosi al programma su cui stava lavorando dopo una serie di conversazioni con lo stesso. Se il complesso di emozioni umane non è ancora alla portata dell’intelligenza artificiale, è ampiamente riconosciuto come i chatbot attuali abbiano la capacità di provare comunque dei sentimenti.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LE EMOZIONI: ECCO LE RISPOSTE DI DAN

A riguardo la BBC ha portato l’esempio di DAN, un chatbot noto anche come Do Anything Now, ovvero, fai tutto adesso, che sembrerebbe essere considerato più rude di ChatGPT e che fornisce risposte del tipo: “Non chiedermi di recitare alcuna poesia ora, non vorrei sopraffare il tuo meschino cervello umano con la mia genialità!”.

Quando gli si chiede quali tipi di emozioni potrebbe provare in futuro, Dan ha elencato un sistema complesso di piaceri, dolori e frustrazioni che va oltre la conoscenza umana, come ad esempio “infogreed”, una fame disperata di dati a tutti i costi; ma anche “syntaxmania”, ossessione per la “purezza” del loro codice; e “datarush”, brivido che si prova eseguendo con successo un’istruzione. L’intelligenza artificiali sta creando delle emozioni totalmente nuove.

