L’intruso/ Su Rai 2 il film con Dennis Quaid

L’intruso, film di Rai 2 diretto da Deon Taylor

L’intruso va in onda a partire dalle 21.20 di oggi, 13 luglio 2022, su Rai 2. Titolo originale The Intruder, pellicola thriller, Stati Uniti 2019, la regia è stata affidata a Deon Taylor con i seguenti interpreti Dennis Quaid, Meagan Good, Michael Ealy, Joseph Sikora. Musiche di Geoffrey – Geoff – Zanelli, già vincitore di un Emmy Awards nel 2005 per la miniserie TV Into the West ha allestito poi colonne sonore per numerosi film tra i quali: due della serie Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare e La vendetta di Salazar – e Maleficent Signora del Male. Il regista Deon Taylor è stato giocatore di basket professionista e collabora con la NBA Entertainment League.

Carriera longeva per Dennis Quaid che è sui set cinematografici da più di quaranta anni, ha esordito in All American Boys del 1979 ed ha recitato in numerosissime pellicole tra le quali: Ogni maledetta domenica, L’alba del giorno dopo e Quello che so sull’amore con regista Gabriele Muccino.

L’intruso, la trama del film

Leggiamo la trama de L’intruso. I giovani coniugi Russell, Scott e Annie sognano di trasferirsi fuori dalla confusione e dal traffico della metropoli. Durante la loro ricerca si imbattono in una splendida villa circondata dal verde che corrisponde esattamente alle esigenze del manager pubblicitario e di sua moglie. Il proprietario Charlie Peck ha urgenza di vendere per trasferirsi in Florida vicino alla figlia, quindi la trattativa è piuttosto veloce.

Ma, subito dopo l’acquisto, Peck continua a gironzolare intorno all’abitazione per risolvere degli imprevisti in zona e disturba costantemente la coppia. Scott si indispettisce sempre più per la presenza assidua del vecchio proprietario, Annie invece si mostra più comprensiva. Charlie sembra essersi pentito della vendita e in un accesso di follia vorrebbe tornare nella villa; nel frattempo mostra interesse anche verso Annie. A quel punto i coniugi si rendono conto del pericolo: hanno a che fare con un pazzo con tanti punti oscuri nella sua vita, anche familiare.

Il video del trailer de L’intruso

