Linus in ospedale/ Foto, svelato il vero motivo del ricovero: “Ernia al disco!”

View this post on Instagram

Chissà se esiste una connessione tra le nostre parti del corpo più fragili e il nostro destino, un po’ come raccontano quelli che ti leggono le linee della mano. In tutti questi anni mi sono rotto tutto quello che potevo: due menischi, un legamento crociato, due dita (una della mano e una del piede), addirittura il naso. Sempre correndo, o giocando a calcio, o sciando. Se la guardo nei momenti buoni è una cosa che mi fa sentire figo, come fossi un pilota di moto Gp, uno sciatore o un calciatore. Quando sono meno positivo mi sento maldestro e sfigato come Fantozzi. Di certo non posso dire di non aver usato il mio corpo fino in fondo. Tornando però alla teoria dei segni, la prima volta che ho visto un ospedale è stato per la frattura del RADIO. Adesso ci sono tornato per una banale ma odiosa ernia del DISCO. Semplice combinazione? Non credo proprio. Buona giornata ragazzi, godetevi la vita, non risparmiatevi.