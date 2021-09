Linus/ “Jovanotti, Elio e Nicola Savino, grandi amici”. E con Ambra Angiolini…

Linus, all’anagrafe Pasquale Di Molfetta, non è solo un conduttore radiofonico, ma anche televisivo, tanto che il suo volto è noto anche al pubblico del piccolo schermo. Recentemente, Linus è stato ospite al Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani, in provincia di Cuneo, dove non ha fatto un ricorso eccessivo alla retorica per parlare delle sue esperienze lavorative del passato, non ultima quella con Adriano Celentano, per il quale non ha speso parole propriamente “al miele”. In particolare, Linus ha affermato che lavorare con Celentano è stato “umanamente utile, ma lavorativamente inutile”, aggiungendo poi che “il molleggiato” tende a fare di testa sua, rendendo frustranti le collaborazioni.

Linus vs Adriano Celentano "Lavorare insieme? Inutile"/ "Fa cosa vuole, è frustrante"

Tuttavia, Linus ha voluto precisare che Celentano è un vero e proprio personaggio e che insieme hanno condiviso anche momenti divertenti, così come con altri grandi nomi dello spettacolo, come Elio de Le Storie Tese, che definisce “timido e riservato in privato, ma sul palco si illumina e non ha più paura di nulla”. Un altro amico con cui ha un rapporto davvero speciale è Jovanotti, di cui stima la grande curiosità. C’è, poi, Nicola Savino con cui lavora da più di vent’anni: un vero e proprio matrimonio artistico (“è la mia moglie con i baffi”).

LINUS, INNAMORATO DI CARLOTTA E “IL CORTEGGIAMENTO” DI AMBRA

A livello sentimentale, Linus è sposato dal 2001 con Carlotta Medas, che l’ha reso padre di due figli, Filippo e Michele Di Molfetta. Secondo quanto riferito nel mondo del gossip, i coniugi si sarebbero conosciuti a Riccione nell’estate del 1986 e non si sarebbero più separati da allora. Una relazione stabile e felice per il conduttore radiofonico, anche se recentemente Ambra Angiolini ha affermato – in maniera del tutto scherzosa, specifichiamo – di “aver fatto la corte” al produttore radiofonico.

Questa frase, tuttavia, non va intesa nel suo senso più letterale, ma va interpretata nella sua ironia e soprattutto non estraniata dal contesto nel quale è stata pronunciata: l’attrice, infatti, intendeva solo dire che ha pregato spesso Linus di farla partecipare in radio. Nessun flirt tra i due, quindi. Al momento, infine, sembra che Linus non abbia in mente altri progetti riguardo alla sua carriera, ma quando si parla di lui bisogna sempre stare attenti: magari nuove collaborazioni sono dietro l’angolo…



