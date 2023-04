Liquido urticante durante festa di laurea: due feriti/ 24enne denunciato per lesioni

Una festa di laurea del ferrarese ha avuto dei risvolti drammatici, visto che il festeggiato, invece di vivere una serata memorabile, è stato raggiunto da un liquido urticante con gravi conseguenze a livello fisico. Come riferisce Il Resto del Carlino e Repubblica attraverso i propri siti online, l’episodio risale allo scorso 18 marzo, quando un 23enne portuense ha appunto deciso di organizzare presso la sua abitazione una festa per la sua laurea, invitando una quarantina di persone. Peccato però che ad un certo punto i festeggiamenti abbiano superato il limite, e fra uno scherzo, una battuta e una risata, qualcuno ha iniziato a lanciare sul festeggiato oggetti di vario genere fra uova, acqua farina.

Purtroppo c’è stato qualche “simpaticone” che ha deciso di gettare anche del liquide urticante non meglio precisato addosso al 23enne. Il neo-laureato è stato colpito al capo da una sostanza liquida e dopo 20 minuti circa sono iniziati i pruriti e le stesse conseguenze le ha subite un 25enne che era con lui. Visto che il prurito non passava alla fine il malcapitato ha dovuto chiamare il medico di base che ha riscontrato delle lesioni serie, guaribili in ben 30 giorni, quindi una prognosi tutt’altro che lieve.

LIQUIDO URTICANTE DURANTE FESTA DI LAUREA: INTERVENGONO I CARABINIERI

L’altro ragazzo, il 25enne, si è invece recato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Argenta, dove gli sono state riscontrate delle lesioni al volto e al collo, guaribili comunque in sette giorni. Anche se non è stata fatta una segnalazione immediata, sul caso, come scrive Il Resto del Carlino, si sono mossi gli uomini dei carabinieri di Portomaggiore, per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti ed identificare i vari soggetti coinvolti. Hanno anche accertato che la sostanza urticante sarebbe stata lanciata da un invitato di 24 anni che è stato in seguito denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ferrara, con le accuse di lesioni personali aggravate.

