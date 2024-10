Era nell’aria ed era solo questione di ore, ma alla fine la reazione dell’Iran contro Israele non si è fatta attendere e si è sviluppata in due ondate. Nella prima ondata, come spiega Ynet, sarebbero stati lanciati almeno 102 missili: esplosioni sarebbero avvenute anche a Gerusalemme. La seconda ondata, avvenuta poco dopo, ha investito sia Gerusalemme che Tel Aviv: la contraerea è entrata immediatamente in azione per identificare e intercettare i lanci, come spiegato ancora dall’Idf. Le Guardie della rivoluzione iraniane hanno voluto fare il punto sulle azioni militari avvenute oggi: “Abbiamo preso di mira il cuore dei territori occupati oggi in risposta all’assassinio del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah e di un comandante di alto rango della forza Quds, Abbas Nilforoushan, da parte di Israele”. hanno spiegato. L’attacco, dunque, è una rappresaglia dopo l’omicidio di Nasrallah ma anche del capo politico di Hamas, Isamil Haniyeh, ucciso lo scorso luglio a Teheran. Ad approvare gli attacchi è stato il Consiglio supremo della sicurezza nazionale, dall’esercito e dal ministero.

Contando anche la seconda ondata di attacchi alla fine l’Iran ha lanciato verso Israele più di 200 missili balistici. Dal canto suo Israele ha invitato la popolazione a raggiungere i rifugi e insieme a Giordania e Iraq, ha chiuso tutti gli spazi aerei. L’attacco dell’Iran è durato circa un’ora e mezza: questa azione avrà inevitabilmente delle conseguenze, Israele ora è in stato di massima allerta e ha già annunciato che insieme agli Usa reagiranno con la forza. L’obiettivo è di rovesciare anche i Pasdaran, oltre a Hamas e Hezbollah.

Alcuni dei missili lanciati dall’Iran su Israele sarebbero stati intercettati dai sistemi anti-missilistici Usa, ancora prima di raggiungere il cielo di Gerusalemme e Tel Aviv. L’assalto iraniano ha portato al ferimento lieve di due persone, colpite da alcune schegge. Altre persone sarebbero cadute mentre correvano in strada per rifugiarsi: nessuno, comunque, avrebbe riportato conseguenze gravi. Intanto il ministero dell’Intelligence iraniano ha affermato che “l’Iran è in stato di guerra”.