Lisa, 17enne morta dopo trapianto midollo/ I genitori: “Fu una tortura di 13 ore”

A I Fatti Vostri il caso di Lisa Federico, 17enne morta a Roma, all’ospedale Bambino Gesù, dopo un trapianto di midollo a novembre 2020: “Era stata adottata in Ucraina – ha esordito la mamma Margherita Echberg in diretta tv – ha sempre manifestato un grande affetto”. Il papà, Maurizio Federico, ha aggiunto: “Una sera ho notato questi lividi sulle braccia fino a che è tornata una volta con un livido alla coscia più grande. Disse che si era fatta male con i monopattini”. A quel punto la figlia venne sottoposta ad analisi: “Aveva pochissime piastrine, mi dissero di portarla al pronto soccorso, dovevano farle degli accertamenti e poi l’hanno ricoverata e tenuta reclusa per 52 giorni – ha spiegato la mamma di Lisa – è stato un ricovero ingiustificato come verificato dai periti”. Maurizio, il papà di Lisa, ha ripreso la parola: “Un giorno esasperato decisi di portare via mia figlia dall’ospedale: venni contornato dallo staff medico e un medico mi minacciò di adire per le vie legali”. Dopo tempo è arrivata la diagnosi: “L’abbiamo avuta in maniera informale, attraverso un medico durante il suo turno notturno”.

ANDREA PIAZZOLLA/ "Non mi aspettavo di essere nel testamento. Userò soldi per..."

Lisa non soffriva di un tumore ma dell’incapacità di produrre cellule del sangue. “Patologia che può essere affrontata con terapie poco invasive e poi in seconda linea con un trapianto”. Lisa venne quindi messa in lista per un trapianto di midollo fino a che non è arrivato il giorno dell’operazione: “Era arrivato un midollo insufficiente e l’ospedale non era pronto. Il trapianto di midollo è come se fosse una flebo che dura circa 2 o 3 ore ma a Lisa è durata 13 ore. Un’autentica tortura a cui è stata sottoposta, lei gridava, addirittura è svenuta. Una sensazione che ci porteremo addosso a vita e avremo il rimorso di non averli fermati”.

Luana Costantini morta in casa con la madre/ Un amico: "Non credo a cause naturali"

LISA, 17ENNE MORTA DOPO TRAPIANTO. IL PAPA’: “I PROBLEMI EMERSI…”

Il papà di Lisa ha ripreso la parola: “I problemi? Scelta sbagliata della donatrice, anziana e più magra, e poi avrebbero dovuto eliminare tutti gli anticorpi avversi al midollo della donatrice perchè il sangue della donatrice era diverso”. Secondo i genitori c’erano altre terapie per guarire la Lisa: “Il fratello era un donatore compatibile ma invece hanno voluto infondere la sacca di midollo”. Fra i medici indagati vi sarebbe anche Franco Locatelli: “Lo volevano estromettere dalle indagini ma noi ci siamo opposti, poi il 15 marzo ci sarà l’udienza preliminare per altri due dottori”.

“Gina Lollobrigida di famiglia”/ Tiziana Rocca “I suoi consigli sull'essere mamma...”

I genitori di Lisa hanno scritto una lettera a Papa Francesco: “Mi ha telefono per 3 minuti e 40 secondi, mi ha fatto le condoglianze e gli ho fatto presente che il suo ospedale va attenzionato. Ho avvicinato sui social altre mamme vittime di condotte scorrette”. “Ci aspettiamo – ha concluso Maurizio – che la giustizia faccia il proprio corso ma noi vorremmo cercare con il nostro contributo di fare in modo che in certe strutture i medici possano essere all’altezza. Sono successe cose intollerabili”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA