LISA FUSCO/ Piange ricordando il padre: “Mi sosteneva e…”

È Lisa Fusco la capitana degli Shock nella puntata di Ciao Darwin in replica questa sera su Canale 5. In passato, il rapporto di Lisa con il suo aspetto fisico è stato un po’ problematico, soprattutto perché qualcuno le ha fatto pesare di essere bassa. La showgirl e cantante di piano bar originaria di Napoli ha dichiarato di non aver mai avuto complessi per via della sua statura, almeno fin quando non ha fatto il suo ingresso nel mondo della tv: “Non mi vedevo bassa”, spiega, “sono le persone che mi ci hanno fatto sentire”. D’allora in poi, la Subrettina ha iniziato a indossare i tacchi anche in casa. “Volevo lavorare nel mondo dello spettacolo, ma non ero abbastanza alta, non potevo fare i provini e ho sofferto molto. Poi ho provato ad andare oltre e a concentrarmi su altro: ho iniziato a fare la commessa ma mi hanno mandata via perché ero troppo bassa e non arrivavo agli scaffali”. A quanto risulta, infatti, Lisa non arriva al metro e cinquanta.

Lisa Fusco ricorda suo padre

Sempre nel corso della sua intervista a Verissimo, nel 2018, Lisa Fusco ha parlato del suo rapporto con la famiglia e in particolare con suo padre, a cui rivolge parole d’affetto: “È stato il mio primo fan, mi spronava ad andare a ballare, però mi ha sempre detto che l’ambiente dello spettacolo era difficile per me”. L’uomo si è sacrificato molto per lei, senza mai rinfacciarglielo o pretendere un qualcosa in cambio: “Quando ho iniziato a lavorare e guadagnare io lui diceva che non voleva nulla, volevo comprargli la macchina, ma non ha mai voluto”. Nel ricordo del suo papà, Lisa scoppia a piangere, ed è questo, in effetti, il segno più grande della sua riconoscenza.

Lisa Fusco: “Così ho affrontato il lockdown”

A parte il momento accorato che l’ha vista protagonista in televisione, Lisa Fusco è solitamente molto esuberante. Dietro al suo sorriso, però, si cela il ricordo di alcuni momenti drammatici che ha vissuto a partire dal rapporto problematico con la sua statura. Per imparare a rinunciare ai suoi soliti tacchi alti e fare finalmente pace con se stessa, Lisa Fusco è ricorsa a un terapeuta. Il suo stato d’animo, poi, è peggiorato con il lockdown della primavera scorsa: “Non è facile restare in casa tutto il giorno, in questo momento difficile di restrizioni sociali”, dichiarava un anno fa a Novella 2000. Nonostante ciò, la showgirl è riuscita a tenersi impegnata: “Ho deciso di dedicarmi completamente alla mia casa, modificandone leggermente l’assetto. Ho anche imparato a cucinare qualche piatto tipico e penso che la cucina possa essere un buon rimedio contro la noia di questi giorni”.



