Lisa Fusco rifatta/ “Ora sono felice. Ho labbra gonfie, zigomi e mento nuovi”

Lisa Fusco ha deciso di rinnovare la propria immagine cedendo al fascino della chirurgia estetica. La soubrette, infatti, ha deciso di regalarsi delle labbra più gonfie, degli zigomi sporgenti e un mento nuovo. Tre piccoli interventi estetici che hanno reso finalmente felice Lisa Fusco come conferma lei stessa ai microfoni di Novella 2000. “Ho fatto un piccolo intervento per piacermi di più” – confessa la Fusco. “Vorrei precisare che avevo paura di stravolgere il mio aspetto fisico e, su consiglio di mia sorella Anna che è sempre attenta a curare la mia immagine ho utilizzato una soluzione alternativa che durava solo qualche mese. Per questo, dopo una serie di ricerche, ho trovato il dottor Salvatore Artiano di Napoli“, spiega Lisa. La Fusco, così, si è sottoposta ad un piccolo intervento che ingradisce le labbra in modo semi-permanente. “In pratica, sono labbra praticamente naturali, ma più grandi”, spiega.

LISA FUSCO RIFATTA: “SONO COMPLETAMENTE SODDISFATTA”

Dopo aver ritoccato le labbra, Lisa Fusco, guardandosi allo specchio, è completamente soddisfatta del suo aspetto fisico. Tuttavia, la soubrette, a Novella 2000, ha confessato di aver fatto anche altri piccoli interventi estetici. “Il dottor Artiano mi ha consigliato di snellire il viso. Ero un po’ indecisa, però, mi ha spiegato che senza estrarre il grasso, poteva introdurmi delle vitamine capaci di favorire lo snellimento del viso. Il risultato è stato eccellente. Più mi guardo, più mi piaccio”, spiega Lisa che, prima, non si era mai sottoposta ad intervententi estetici per la paura. Felice della propria immagine, Lisa ha ritrovato anche l’amore con il fidanzato Marcello con cui ha attraversato una piccola crisi. “L’amore sta andando a gonfie vele. Marcello ed io siamo sempre più uniti. Finalmente mi ha proposto anche di sposarci, non sapete che emozione sto provando in questo periodo. Ho accettato senza batter ciglio. Non ptoevo desiderare altro”, ha confessato. Per quanto riguarda il lavoro, invece, Lisa ha spiegato che farà ancora parte del programma di Raidue “Detto fatto” e sarà accanto ad Enrico Papi nel game Guess my age.

© RIPRODUZIONE RISERVATA