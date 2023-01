Lisa Marie Presley/ 3 milioni di debiti tra tasse non pagate e investimenti sbagliati

Stati Uniti in lutto per la prematura morte di Lisa Marie Presley, figlia dell’indimenticabile Elvis. Nelle ultime ore sono circolate diverse notizie sulla cinquantaquattrenne, stroncata da un arresto cardiaco, molte delle quali legate all’eredità. Secondo quanto riferito dal sito RadarOnline, la donna aveva accumulato una notevole quantità di debiti: per la precisione 3 milioni di dollari. Un milione di dollari solo in tasse arretrate.

Come evidenziato dal portale statunitense, Lisa Marie Presley non ha pagato il mantenimento dei figli per anni a causa del cattivo stato delle sue finanze. Una situazione che ha spinto l’ex marito Michael Lockwood a tornare in tribunale, a suo avviso l’ex coniuge era piena di soldi e ha scelto deliberatamente di non pagare il mantenimento dei figli Harper e Finley. In base alla versione dell’uomo, avrebbe ricevuto un milione di dollari per un libro, senza dimenticare i fondi aggiuntivi raccolti dall’uscita del film Elvis dedicato al padre. Secondo Lockwood, inoltre, Lisa Marie aveva il controllo di un trust istituito da Elvis da 60 milioni. In realtà, la donna aveva venduto l’85% della sua partecipazione per 100 milioni di dollari.

L’eredità di Lisa Marie Presley

Come evidenziato dal Corriere, le entrate di Lisa Marie Presley – quantificabili in decine di migliaia di dollari al mese – servivano a coprire le spese: acquisti personali, affitti e canone della Maserati in leasing. Secondo quanto filtrato, pare che al momento della sua morte ci fossero circa 95 mila dollari. In realtà, la cantante possedeva 715 mila dollari in azioni e obbligazioni, per un patrimonio stimato in 4 milioni di dollari al netto dei debiti. Capitolo a parte per Graceland, la seconda villa più visitata al mondo dal valore di 500 milioni di dollari. Un grande valore economico, ma non solo: Elvis ha vissuto lì con la moglie Priscilla e la figlia Lisa Marie fino alla morte, sopraggiunta nel 1977.

