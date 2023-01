Lisa Marie Presley “droga e farmaci per dimagrire” prima della morte/ Retroscena choc

Lisa Marie Presley, droghe e farmaci nei mesi prima della morte

Lisa Marie Presley faceva ancora uso di droghe e di farmaci per dimagrire, secondo quanto rivelato da fonti vicine alla famiglia a TMZ. La figlia di Elvis Presley, morta a inizio mese a 54 anni, per anni aveva combattuto contro la dipendenza ma aveva ricominciato a “prendere di nuovo oppioidi” e soffrire attraverso un “regime di perdita di peso estrema” per “figurare al meglio” sul tappeto rosso. La cantante, che solo pochi giorni prima aveva partecipato alla cerimonia dei Golden Globes 2023, evento nel quale è stato premiato il film “Elvis” di Baz Luhrman, avrebbe inoltre subito un intervento di chirurgia plastica e preso pillole per la perdita di peso solo due mesi prima la morte.

Anarchici, Parlamento ignorò allarme in relazione 007/ Cospito, eversione, rete in Ue

La cantautrice avrebbe perso circa 20 chili solo pochi mesi prima della stagione dei premi, dai Globes agli Oscar, tanto da destare preoccupazione nei suoi cari: l’ex marito, Michael Lockwood, si era detto molto preoccupato per la sua salute. La figlia di Elvis non si sarebbe mai ripresa dalla morte del figlio, scomparso nel 2020. Benjamin, venuto a mancare a 27 anni, aveva gettato nuovamente l’artista in uno stato di depressione. Spetterà ora agli esami tossicologici stabilire se vi sia correlazione tra l’arresto cardiaco e l’uso di droghe.

Hunter Biden ha avuto accesso a documenti classificati?/ Bufera per "offerta" a Alcoa

Lisa Marie Presley, testamento nel caos

Fonti vicine alla famiglia hanno raccontato inoltre che Lisa Marie Presley era in debito di milioni di dollari. Una volta che saranno ripagati, la fortuna di Lisa Marie sarà divisa tra la figlia Riley Keough e le gemelle Finley e Harper Lockwood, di 14 anni. La madre Priscilla Presley ha contestato tuttavia “l’autenticità e la validità” della volontà della sua defunta figlia. Infatti, come emerge dal testamento, spetterà a Riley gestire quasi tutte le finanze e le proprietà: un fatto che alla nonna non sta affatto bene. Fino ad oggi era stata proprio Priscilla Presley a occuparsi dei beni del marito.

Sturgeon, gaffe tv/ Premier Scozia: "Trans donne, per alcune meglio carcere maschile"

La 77enne sarebbe dunque rimasta spiazzata dalla scelta della figlia, che nel 2016 avrebbe modificato il testamento senza avvisarla, estromettendola dal fondo fiduciario che amministra i suoi beni. Avrebbe nominato infatti solamente la figlia Riley. La vedova di Elvis avrebbe già presentato tutti i documenti al Tribunale di Los Angeles per impugnare la modifica. Secondo la vedova di Elvis, il documento non sarebbe autentico: la donna ha parlato di “firma incoerente” e addirittura forse “contraffatta”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA