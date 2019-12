Lisa Sartori/ Scomparsa a 16 anni da Merano: “Doveva prendere l’autobus ma…”

Che fine ha fatto Lisa Sartori? Sembra essere svanita letteralmente nel nulla la 16enne scomparsa da Merano, cittadina in provincia di Bolzano, lo scorso 19 novembre. Su Facebook è stata la mamma, Barbara Ganterer, a lanciare un accorato appello a chiunque sia in possesso di informazioni che potrebbero rivelarsi utili a riportare a casa la ragazzina. Nel messaggio pubblicato sul social si legge: “La ragazza che vedete nella foto è scomparsa dallo scorso 19 novembre. Nel tardo pomeriggio del 19 novembre Lisa avrebbe dovuto prendere l’autobus delle 16 che da Sinigo l’avrebbe portata a Merano. Da lì poi il treno per Silandro, dove sarebbe stata ospitata da un’amica. Non si hanno più sue notizie”. Dunque sono ormai più di tre settimane che Lisa Sartori manca da casa? Qualcuno la ospita offrendole protezione rispetto alle ricerche in corso?

LISA SARTORI, SCOMPARSA A 16 ANNI DA MERANO

Sono evidentemente tanti gli interrogativi che affollano in queste ore la mente dei familiari della giovane Lisa Sartori, la 16enne scomparsa da Merano il 19 novembre 2019. Nell’appello pubblicato sui social è possibile trovare anche una descrizione dell’abbigliamento che l’adolescente indossava il giorno della sua sparizione: “Al momento della scomparsa indossava un cappotto invernale nero con cintura e cappuccio e leggings neri”. Nella parte conclusiva ecco arriva la richiesta accorata di aiuto, con tanto di numero di telefono cui rivolgersi che qui riportiamo: “Chiunque abbia visto Lisa o abbia informazioni su dove si trova, è pregato di contattare direttamente i Carabinieri o la signora Barbara Ganterer al numero 3398615564”. Secondo la mamma di Lisa, la ragazza, occhi scuri, alta 167 cm, capelli scuri con riflessi rossi, potrebbe trovarsi in compagnia di un’amica.

