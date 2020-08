Lisa, vincitrice Ora o mai più/ Domina la prima edizione con il coach Marco Masini

Lisa dovrà fare di tutto per mantenere il primato ottenuto a Ora o mai più. Siamo giunti alla finale della prima edizione e la concorrente dovrà mantenere quel primo posto conquistato in quasi tutti gli appuntamenti. La super favorita interpreterà Disperato nella prima manche, in coppia con il coach Marco Masini e interprete originale della canzone. Ancora una volta riuscirà a conquistare i giudici, che decideranno di premiarla con 59 punti nella classifica parziale. “Marco è straordinario perchè ha messo quelle gocce di musica all’inizio e alla fine, che valevano già tutto il brano. Ha portato Lisa in un’atmosfera straordinaria, dove lei stasera mi è piaciuta tanto”, dirà Red Canzian svelando di aver assegnato un 9 alla concorrente. Stesso voto anche da parte di Orietta Berti e Marcella Bella. Un 8 invece da Patty Pravo, Michele Zarrillo, Loredana Bertè e Fausto Leali. Nella seconda manche, Lisa interpreterà invece il suo inedito C’era una volta, che la premierà con un secondo posto grazie a 58 punti. Il voto più basso in questo caso, un 6, sarà quello della Bertè.

Lisa, così nella terza puntata

Lisa non è riuscita ad ottenere il primo posto anche nella terza puntata di Ora o mai più. Dopo essersi distinta come super favorita, la concorrente è finita in seconda posizione, subito dopo i Jalisse. Nella prima manche, la cantante ha interpretato Perchè lo fai, uno dei brani più conosciuti del repertorio del coach Marco Masini. La sfida è stata accolta con entusiasmo da Lisa, nonostante fosse consapevole delle difficoltà presenti nella canzone. “Canta in maniera straordinaria”, ha detto Red Canzian al termine della performance, “emoziona, arriva al cuore“. Il giudice però le ha suggerito di gridare di meno, una sua tendenza piuttosto evidente e su cui ha lavorato proprio con Masini. Nella seconda manche, la concorrente ha interpretato invece Gli uomini non cambiano di Mia Martini. Anche in questo caso il confronto con l’interprete originale è stato un obbligo, soprattutto agli occhi di Loredana Bertè. “Mimì la cantava di pancia”, ha detto della sorella, “la parlava anche e il vissuto, il dramma che aveva vissuto, Mimì lo riversava in tutti i pezzi che cantava“. Nella versione di Lisa invece, ha sottolineato la giudice, mancava quel tocco di coinvolgimento emotivo e personale. Il risultato però è stato interessante: 81 punti ottenuti anche grazie a due nove da parte di Fausto Leali e Michele Zarrillo.

