Lisa Vittozzi: “Coppa del Mondo nata da una crisi”/ “Migliorare ancora per le Olimpiadi” (esclusiva)

Lisa Vittozzi è la regina del biathlon mondiale, con la Coppa del Mondo conquistata nella stagione 2023-2024 e la medaglia d’oro nell’individuale più tre argenti conquistati ai Mondiali di Nove Mesto 2024. Ecco perché Lisa Vittozzi sta diventando una fuoriclasse di questo sport, come l’altra campionessa azzurra Dorothea Wierer. A 29 anni vanta una medaglia di bronzo nella staffetta mista alle Olimpiadi di Pyeongchang 2018, ben dodici medaglie di cui due d’oro ai Mondiali, l’altra nella staffetta femminile a Oberhof 2023, in Coppa del Mondo oltre al trionfo di quest’anno anche quattro Coppe di specialità, abbiamo sentito allora Lisa Vittozzi in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Lisa Vittozzi, quando hai capito che avresti ottenuto la Coppa del Mondo? Sono da anni che miravo a questa coppa del mondo, ma sapevo che quest’anno sarebbe potuto essere il mio. Ci credevo fin dall’inizio della stagione e anche se dopo il mondiale ero in quarta posizione e mi mancavano 100 e più punti dalla vetta ho sempre lottato gara dopo gara senza mollare mai questo obiettivo. Poi nel finale di stagione mi sentivo molto in fiducia ed è andata come mi sono sempre sognata.

Ci puoi parlare di come hai iniziato a fare biathlon? Ho iniziato con il biathlon per pura curiosità, ero una ragazzina molto vivace e non stavo mai ferma, praticavo non so quanti sport contemporaneamente perché mi è sempre piaciuto lo sport. Così un giorno mi hanno proposto di andare a provare il biathlon, ai tempi a me sconosciuto, e me ne sono subito innamorata.

Pensi che potrai entrare nella storia del biathlon? Penso che faccio già parte della storia di questo sport e spero di continuare a realizzare i miei sogni.

Milano Cortina 2026 saranno le prossime Olimpiadi invernali, sarebbe ancora più bello vincerle. Quali saranno le tue rivali più forti? Il livello del biathlon si alza ogni anno sempre di più, perciò di avversarie affamate di vittoria ce ne saranno tante, ma anche io sono una tra queste e sono molto motivata in vista di questo appuntamento.

In cosa pensi di dover ancora migliorare? Ti manca ancora qualcosa o credi di essere ormai un’atleta completa? Sono un’atleta perfezionista e quindi penso che ci sia sempre da migliorarsi. Mi sento molto competitiva ma allo stesso tempo ci sono tante cose che mi piacerebbe migliorare sia dal punto di vista atletico sia della precisione, quindi lavorerò per migliorarmi.

Cosa pensi della situazione del biathlon italiano, come vedi le tue compagne di squadra? Penso che in Italia si stia facendo un lavoro molto buono nelle squadre giovanili e sono sicura che tutti con i propri tempi potranno crescere anno dopo anno. Sicuramente anche i risultati che stiamo ottenendo danno una bella spinta anche per le nuove generazioni.

Hai passato dei momenti di crisi, come hai fatto ad uscirne per arrivare ad essere l’atleta vincente di adesso? Ho lavorato per ritrovare la fiducia in me stessa con l’aiuto delle persone giuste vicino a me, non ho mai dubitato delle mie capacità e sapevo che ritrovando la serenità sarei tornata alla vittoria. Non è stato facile perché ci sono voluti due anni, ma caratterialmente sono una persona combattiva e quando ti ritrovi così in basso, in fondo a quel tunnel, mi sono aggrappata al mio carattere e mi sono messa a lavorare a testa bassa per scalare la vetta con tutte le forze che avevo.

Cosa faresti per rendere il biathlon più popolare in Italia? Sarebbe un grande passo se la televisione nazionale trasmettesse le gare della coppa del mondo, in questo modo molta più gente conoscerebbe il nostro meraviglioso sport, ma ovviamente non dipende da noi. Noi cerchiamo di farlo conoscere con i nostri successi.

Cosa fa Lisa Vittozzi nel tempo libero, hai delle passioni che porti avanti? Mi piace molto viaggiare e scoprire nuovi luoghi e culture diverse, altrimenti sempre nell’ambito sportivo mi piace giocare a tennis quando ho tempo.

Quanto sei legata alla tua terra, alle tue radici? Sono molto legata alla mia terra perché mi trasmette una sensazione di pace e tranquillità, mi piacciono i posti tranquilli e dove abito ho tutto quello che mi serve quando torno dalle gare o dalle trasferte.

Ti spaventa la popolarità o ti piace, fa parte della tua vita di campionessa? A volte è difficile ma poi ci fai una sorta di abitudine, e poi penso che faccia parte del gioco.

Quali sono i sogni che Lisa Vittozzi vorrebbe realizzare nello sport e nella vita? L’oro olimpico e una famiglia. (Franco Vittadini)











