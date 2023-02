Italia staffetta femminile biathlon medaglia d’oro/ Mondiali 2023: vittoria storica!

ITALIA STAFFETTA FEMMINILE BIATHLON MEDAGLIA D’ORO AI MONDIALI

L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta femminile dei Mondiali di biathlon 2023 a Oberhof, in Germania: è una pagina storica per il nostro sport, un’impresa senza precedenti nello sport che unisce sci di fondo e tiro, a maggior ragione perché arriva nella staffetta, cioè la gara che premia la completezza del movimento. Un capolavoro firmato da Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi, che hanno completato la gara (4×6 km) con il tempo di 1h14’39”7, precedendo Germania e Svezia, che salgono sugli altri due gradini del podio, staccate rispettivamente di 24”7 e 55”7 dalle Azzurre, nuove campionesse del Mondo.

Bravissima Samuela Comola in prima frazione, nessun errore al poligono e una prestazione solida sugli sci per tenere l’Italia nelle primissime posizioni; ecco poi in seconda frazione la star Dorothea Wierer, che commette un solo errore al poligono e scia benissimo, staccando le avversarie che non sono state alla sua altezza, sia come velocità sia in termini di precisione al poligono in una giornata difficilissima in termini di condizioni meteorologiche a Oberhof, tra nebbia e vento.

STAFFETTA FEMMINILE BIATHLON MEDAGLIA D’ORO: IMPRESA STORICA PER L’ITALIA

Il teorico anello debole della staffetta femminile dell’Italia ai Mondiali di biathlon 2023 doveva essere la giovanissima terza frazionista Hannah Auchentaller, che però ha contenuto i danni sugli sci e ha commesso anche un solo errore al poligono, per cui ecco che all’ultimo cambio Lisa Vittozzi è potuta partire davanti a tutte, uno scenario davvero difficile da immaginare. Così è iniziato un duello con la tedesca Denise Herrmann-Wick: zero errori a testa al primo poligono della loro frazione, poi Lisa Vittozzi è stata perfetta anche nel secondo, mandando in crisi la tedesca per sigillare il trionfo ancora prima del rettilineo d’arrivo.

Per l’Italia è la quarta medaglia a questi Mondiali di biathlon 2023 dopo l’argento nella staffetta mista con Vittozzi, Wierer e per gli uomini Didier Bionaz e Tommaso Giacomel, il bronzo di Lisa Vittozzi nella 15 km individuale e il terzo posto di Vittozzi con Tommaso Giacomel nella cosiddetta “Staffetta individuale” (una donna e un uomo), ma naturalmente un oro in staffetta è il risultato di gran lunga più prestigioso, che entra di diritto nella storia dell’intero sport italiano come un’impresa da ricordare. Piegare la Germania davanti al pubblico tedesco, poi, è stata la ciliegina sulla torta di questa impresa che non dimenticheremo…











