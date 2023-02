L’isola dei famosi 17, Can Yaman e Gianmarco Onestini nel cast?/ I ruoli inediti

L’isola dei famosi 17: nel cast del reality condotto da Ilary Blasi potrebbero confermarsi…

Quando ormai manca sempre meno al via a L’isola dei famosi 17, spunta lo spoiler tv del cast isolano con Can Yaman e Gianmarco Onestini. Così come ripreso da Isa&Chia, relativamente a quanto riportato dalle anticipazioni TV riprese da Gossip TV e Di più magazine, vi sono delle prime importanti perle di gossip concernenti il rinnovo del cast dei protagonisti del reality made in Honduras, ma non solo. A quanto pare L’isola dei famosi 17, la cui messa in onda TV é prevista in partenza dal prossimo 17 aprile sulle reti Mediaset, sarà condotta da Ilary Blasi, che sarebbe quindi riconfermata al timone del reality show. Ma non é tutto. Nel cast isolano, inoltre, potrebbe sostituirsi al possibile inviato uscente Alvin, uno tra i candidati in lizza per il posto di inviato previsto nel cast de L’isola dei famosi 2023. Si tratta dell’attore turco Can Yaman e l’ex Grande Fratello vip 4, Paolo Ciavarro, i quali si contenderebbero ora -insieme ad Alvin- l’ambito incarico di inviato in Honduras, luogo dove prende vita il gioco sulla sopravvivenza. Ma chi é in lizza per il ruolo di concorrente, nel cast de L’isola dei famosi 17?

Chi sono i concorrenti nel papabile cast de L’isola dei famosi 17?

Tra i preannunciati candidati al ruolo di naufrago-concorrenti, spiccano Pamela Camassa, Alessandro Cecchi Paone con il compagno Simone Antolini, Cristina Scuccia (ex suor Cristina). Cecchi Paone, tra quest’ultimi, potrebbe ufficializzarsi come concorrente unico insieme al compagno. Poi ancora, tra gli altri papabili naufraghi de L’isola dei famosi 17: Fiore Argento, Gianmarco Onestini, Annie Mazzola, Paolo Noise e Helena Prestes. Particolarmente atteso, da parte dei telespettatori attivi online che già commentano lo spoiler TV isolano, si direbbe il possibile sbarco honduregno di Gianmarco. Questo, visto lo sbarco dell’ex cognata Soleil Sorge, con cui l’ex secchione a La pupa e il secchione 2022 non é in buoni rapporti, sulla scia dell’astio tra l’ex naufraga e il fratello Luca Onestini, ora concorrente.al Grande Fratello vip 7 in corso.

