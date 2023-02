L’isola dei famosi a rischio?/ Spunta l’ultimatum di Alvin: c’entra Ilary Blasi

L’isola dei famosi 17, Alvin dice addio al reality per via di Ilary Blasi? L’indiscrezione

Quando ormai manca poco al via de L’isola dei famosi 17, Alvin potrebbe non confermarsi nel cast del reality honduregno, per via di Ilary Blasi. O almeno questa é l’indiscrezione da prendersi con le dovute pinze e ripresa da Isa&Chia, sulla base delle ultime anticipazioni TV fornite dai beninformati rispetto alla partenza della messa in onda del reality, prevista per il 17 aprile 2023. A quanto pare, nonostante un rapporto di amicizia pluriennale, l’inviato storico Alvin e la promossa conduttrice Ilary Blasi de L’isola dei famosi non avrebbero risolto delle incomprensioni tra loro, tanto che ancor prima della fase di rinnovo del cast dei protagonisti del reality, il primo avrebbe minacciato di ritirare ogni tipo di candidatura per una collaborazione con la produzione del reality. Questo, in prospettiva dell’ipotesi di una riconferma della conduttrice, reduce dalla separazione con il consorte storico Francesco Totti.

Nel nuovo numero di Dipiú si riprende, infatti, l’indiscrezione che vedrebbe Alvin e Ilary Blasi in rapporti tesi, come anticipato anche da Gossip e TV. L’astio avrebbe vita per via degli scontri che si sarebbero verificati in particolare nel backstage de L’isola dei famosi, tra le parti, nonostante Alvin e Ilary Blasi si dicano amici da almeno 20 anni.

Chi potrebbe subentrare nel cast del reality: i papabili candidati al ruolo di inviato

“llary e Alvin non si sopportano più”, é la voce spifferata da un insider, una fonte anonima vicina alle parti e familiare ai corridoi delle reti tv Mediaset. E le indiscrezioni non finiscono qui. Perché in Italia Alvin avrebbe così fermamente minacciato lo stop ad ogni tipo di collaborazione con la produzione de L’isola dei famosi, al rientro in Italia dalla sua esperienza honduregna: “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui”. A quanto pare, tuttavia, alla fine sarebbe stata Ilary Blasi a chiudere in definitiva la questione, troncando i rapporti con l’inviato storico, ancor prima del via a L’isola dei famosi 17.

A questo punto la realizzazione del gioco honduregno si direbbe minacciato dalla guerra intestina che sarebbe esplosa nel cast isolano tra la conduttrice e l’inviato. Questo, anche nell’ipotesi di una confermata partecipazione dei due summenzionati vip al reality show targato Mediaset. Ma chi potrebbe sostituire il popolare inviato nel caso di una non riconferma per l’ambito ruolo previsto nel cast de L’isola dei famosi 17? In lizza, tra gli anticipati candidati all’ambito ruolo, vi sono principalmente l’attore turco Can Yaman e l’ex Grande Fratello vip 4, Paolo Ciavarro. Chi riuscirà ad agguantare l’ambito ruolo tv?











