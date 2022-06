L’isola dei famosi 2022, finale ad eliminazioni/ Chi è il vincitore tra i 6 finalisti

L’isola dei famosi 2022 verso la finale: ecco cosa è previsto nel gioco

C’è grande attesa per la finale de L’isola dei famosi 2022, prevista per la prima serata del 27 giugno 2022 su Canale 5 e che vedrà ben 6 naufraghi concorrenti confrontarsi nel gioco sulla sopravvivenza per la vittoria del montepremi messo in palio dal reality. A concorrere per l’ambito bottino sono Nicolas Vaporidis, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis, Luca Daffré e Nick Luciani, per i quali sicuramente sono previsti delle prove televoto, che nel corso dell’attesa finale contribuiranno alla decretazione del trionfatore del gioco condotto da Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionisti in studio Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Ma quale sarà di fatto l’ordine di arrivo ad eliminazioni della finale de L’isola dei famosi 2022? Premettendo che le eliminazioni dalla finale potrebbero avvenire sia ad opera del televoto del pubblico che per risultato di eventuali prove fisiche e mentali pensate dalla produzione Mediaset, le quote di scommesse dei bookmakers sul vincitore finale del gioco, targate Snai, Sisal ed Eurobet, ci consentono di poter stilare un pronostico sull’ordine di uscita dei concorrenti al reality, fino alla decretazione del vincitore finale.

I pronostici sull’ordine di arrivo ad eliminazioni a L’isola

Dunque, secondo gli scommettitori, il primo ad essere eliminato dalla rosa dei finalisti del reality potrebbe rivelarsi la figlia di Eva Henger, Mercedesz Henger, quotata da Snai, Sisal ed Eurobet a 15.00, 25.00 e 16.00. Quinto potrebbe classificarsi Nick Luciani, quotato a 15.00, 12.00, 15.00. Il quarto posto potrebbe invece andare al’ex pupa a La pupa e il secchione show 2022, Maria Laura De Vitis, quotata a 10.00, 20.00 e 11.00. Sul podio, al terzo posto, potrebbe esserci uno dei vincitori delle ultime prove leader al reality honduregno Luca Daffré, quotato a 10.00, 16.00 e 11.00. Il secondo podio è invece previsto per la showgirl Carmen Di Pietro, quotata rispettivamente a 3.50, 3.75 e 3.65. E a vincere L’isola dei famosi 2022, come previsto dai bookmakers, potrebbe invece essere l’attore Nicolas Vaporidis, quotato a 1.30, 1.30 e 1.28.

