Nicolas Vaporidis: “Non mi sento un ex attore, ora sono felicemente me stesso!”/ “Il desiderio di un figlio…”

La consacrazione passata per il ‘boom’ al botteghino con Notte prima degli esami; diverse pellicole sulla cresta dell’onda. Nicolas Vaporidis ha vissuto da protagonista il mondo del cinema per quasi un decennio per poi allontanarsi da quel mondo per ragioni diverse e contigue. Nel 2022 è tornato alla ribalta con la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi; nonostante la vittoria del reality è però poi tornato alla sua quotidianità ovvero – come racconta Gossip e Tv – la gestione del suo ristorante a Londra.

Intervistato da Libero Quotidiano, Nicolas Vaporidis è tornato a parlare di alcuni temi riguardanti non solo le sue scelte professionali ma anche le ambizioni che riguardano la sua vita sentimentale e privata. “Lasciare la professione dell’attore non è come andare in pensione o smettere di fare altri mestieri. Detto ciò, oggi leggo tutto con un atteggiamento diverso rispetto a prima”. L’attore ha poi aggiunto: “Ho imparato a non dare troppo peso a tante cose; da ragazzino avrei sempre voluto rispondere, oggi ho imparato che non è per forza necessario dire la mia su tutto…”.

Proseguendo nell’intervista rilasciata a Libero Quotidiano – come riporta Gossip e Tv – Nicolas Vaporidis ha spiegato di non aver lasciato del tutto la carriera da attore ma di averla resa in un certo senso ‘secondaria’ rispetto alle sue priorità professionali. “Quando capita qualche scrittura che mi piace, mi interessa e nella quale mi riconosco, metto in pausa le altre cose per un periodo e faccio quel che c’è da fare… Ho fatto una scelta di continuità con la vita abbracciando il cambiamento in maniera positiva”. L’attore ha poi sentenziato: “Non mi sento affatto un ex attore ma sono felice di essere completamente me stesso”.

Nella scala di priorità di Nicolas Vaporidis, oggi occupa un posto di prim’ordine la famiglia; schiva abilmente le copertine di gossip per proteggere la sua sfera intima e il rapporto che dura da due anni con la fidanzata Alì Rinaldo. A Libero Quotidiano ha però confessato di sognare un giorno di poter avere un figlio: “E’ un desiderio che ho, vivo in una famiglia che cresce. Ho dei nipoti, sono circondato da bambini e amici che hanno figli; sono cose che vengono in modo naturale. Non lo sto programmando ma sarei ben felice di viverlo e sono sicuro che farà parte della mia vita”.











