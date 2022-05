L’isola dei famosi 2022 pronostici, chi è il vincitore?/ I pronostici dicono…

L’isola dei famosi 2022: chi vincerà la nuova edizione del reality, condotto da Ilary Blasi? Gli scommettitori puntano su Nicolas

Quando si fa sempre più vicina la messa in onda della nuova puntata de L’isola dei famosi 2022, attesa per lunedì 23 maggio 2022 su Canale 5, si delinea una classifica dei naufraghi sul nome del papabile vincitore del reality. L’ordine di gradimento in questione è stilato sulla base delle quote di scommesse che i bookmakers indicano sui principali siti di scommesse Snai, Sisal e Eurobet e che sono aggiornate al 19 maggio.

Nicolas Vaporidis, lite con Lory Del Santo: "Finta e bugiarda"/ "Non la sopporto..."

I dati in questione vedono come super favorito al trionfo finale al gioco de L’isola dei famosi, Nicolas Vaporidis. L’attore capitolino e dalle origini greche può dirsi uno dei naufraghi concorrenti più amati dal pubblico di Canale 5 e non a caso gli scommettitori puntano dritti sul suo trionfo al reality made in Honduras, quotato a 2.75, 3.00 e 2.50, rispettivamente secondo Snai, Sisal e Eurobet.

Lory Del Santo spietata con Nicolas Vaporidis/ “Geloso e rosicone, non è vero amico"

Gli altri concorrenti de L’isola dei famosi 2022 super favoriti alla vittoria finale

Il secondo super favorito alla vittoria de L’isola dei famosi 2022, alle spalle di Nicolas Vaporidis, è il fratello di Guendalina Tavassi nonché rivale amico dell’attore, Edoardo Tavassi, quotato a 2.75, 3.00 e 3.00, secondo Snai, Sisal e Eurobet. Terzo podio tra i favoriti alla vittoria de L’isola dei famosi 2022, per Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro, quotato a 4.50, 4.00 e 5.00, sempre secondo Snai, Sisal e Eurobet. Gli stessi sti adibiti alle scommesse indicano inoltre al quarto posto -come papabile vincitore del reality -Guendalina Tavassi, quotata a 5.50, 9.00 e 5.00.

Nicolas Vaporidis penalizzato dalla produzione?/ Sui social scoppia la polemica e...

Chiude la TOP 5 dei 5 naufraghi favoriti al titolo di vincitore de L’isola dei famosi il membro dei Cugini di Campagna, Nick Luciani, quotato a 7.50, 7.50 e 7.00, secondo Sani, Sisal e Eurobet. Per sapere chi avrà la meglio tra i 5 favoriti e il resto della ciurma di naufraghi, bisogna quindi continuare a seguire il gioco de L’isola dei famosi 2022, il cui prossimo appuntamento è previsto su Canale 5 tra diverse ore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA