L’isola dei famosi 2024: Matilde Brandi nel mirino del gruppo di naufraghi/ La reazione alle critiche!

L’isola dei famosi 2024, Matilde Brandi finisce nel mirino delle critiche dei nip: il j’accuse

L’isola dei famosi 2024 giunge ai nastri di partenza e sin dalla sua prima puntata, tra i naufraghi concorrenti Matilde Brandi é presa di mira da una grande compagine del resto del gruppo competitor.

Nella puntata che dà il via alla 18esima edizione de L’Isola dei Famosi 2024, fra i concorrenti del reality, si rende protagonista assoluta una inedita vulcanica showgirl, Matilde Brandi. La determinazione della ballerina sembrerebbe andare indigesta ai quattro concorrenti nip del reality, parliamo del pescivendolo Peppe Di Napoli, la contessa Alina Verecondi Scortecci, la modella Khady Gueye e il poeta Pietro Fanelli. Quest’ultimi proprio in occasione del debutto de L’isola dei famosi, andata in onda l’8 aprile 2024 sulle reti TV e streaming Mediaset, rilasciano una serie di dichiarazioni critiche sul conto della ballerina bionda.

La risposta alle critiche dei nip

“Matilde Brandi credo che sia una che non le manda a dire“, esordisce sibillinamente critica la modella Gueye, con il dente che si direbbe avvelenato contro Matilde. “Il suo carattere è litigioso e per questo rallegrerà le giornate quando inizierà a litigare con gli altri concorrenti“, rincara la dose a L’isola dei famosi 2024 contro Matilde Brandi, la contessa Alina. E anche il nip napoletano Peppe non perde occasione per partire all’attacco contro Matilde Brandi: “Mi sta antipatica, la vuole sempre vinta ed a me le persone così non mi piacciono“.

Ancor più duro é poi il commento di Pietro, il poeta ambulante dai capelli biondi, che tra i nip avversi alla showgirl dà alla Brandi della non-vip: “I vip sono altri, come ad esempio Michael Jackson, Beyoncé, Beethoven“. E la stoccata ha un finale ancor più amaro per la bionda: “Lei è un’arrogante e casinista“.

Ma non manca neanche la reaction a caldo di Matilde Brandi, rispetto al j'accuse dei compagni rivali, peraltro nip: "Avranno modo di ricredersi. Si ricrederanno, chissà. O forse no. Certo, i commenti non sono stati belli".











