L’isola dei famosi, chi è il vincitore? / Tra Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e…

L’isola dei famosi 2022, gli scommettitori indicano il vincitore: le quote di scommesse

Manca poco alla puntata finale de L’isola dei famosi 2022, prevista per il prossimo 27 giugno 2022, in seguito al prolungamento del reality honduregno stabilito dalla produzione Mediaset, complici gli ascolti tv positivi registrati dall’edizione in corso del gioco sulla sopravvivenza, condotto da Ilary Blasi con la collaborazione degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Al momento i naufraghi concorrenti sono 10 e, quando mancano ormai poche puntate alla puntata finale del gioco, gli scommettitori lanciano le scommesse sul nome del possibile vincitore de L’isola dei famosi 2022. E il nome del possibile trionfatore del reality honduregno viene ora indicato dalla media delle scommesse giunte sui siti adibiti alle scommesse Snai, Sisal e Eurobet.

Stando alla media ponderata delle scommesse lanciate sul possibile vincitore finale de L’isola dei famosi 2022, quindi, è possibile delineare una classifica dei naufraghi concorrenti, che indicherebbe orientativamente il podio della finale del gioco made in Honduras.

Nicolas Vaporidis vince L’isola dei famosi 2022: le quote di scommesse

Al primo posto della classifica sul papabile vincitore de L’isola dei famosi 2022 si posiziona l’attore capitolino e dalle origini greche, Nicolas Vaporidis, quotato secondo Snai, Sisal e Eurobet, 2.00, 1.85, 2.00, seguito poi al secondo posto dal fratello di Guendalina Tavassi, Edoardo Tavassi, che è invece quotato rispettivamente a 3.00, 3.00, 3.00. Il terzo podio viene invece occupato da Carmen Di Pietro, unica concorrente donna che figura tra i concorrenti indicati come coloro i quali potrebbero rivelarsi il papabile vincitore de L’isola dei famosi 2022. Dopo il ritiro dal gioco del figlio Alessandro Iannoni, la naufraga è quotata per la vittoria del reality a 10.00, 7.50, 11.00.

Fuori dal podio, al quarto posto, poi troviamo il membro superstite de I cugini di campagna che non si è arreso alla squalifica per bestemmia di Silvano Michetti, Nick Luciani, quotato a 10.00, 12.00, 9.00. A chiudere la Top 5, in quinta posizione è invece una delle new-entries nel gioco, Luca Daffré, quotato a 15.00, 16.00 e 16.00.

