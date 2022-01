L’isola del vero amore/ Su Rai 2 il film con Katrina Norman

L’isola del vero amore, film di Rai 2 diretta da Damian Romay

L’isola del vero amore andrà in onda oggi, mercoledì 5 gennaio, nel primo pomeriggio di Rai 2 alle ore 14.00. Andato in onda con il titolo originale di The Charm of Love, il film ha una durata piuttosto breve, solamente 88 minuti. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale girata interamente negli Usa nel 2020.

Regista dell’opera il giovane Damian Romay. Il cast è composto da giovani attori già visti in televisione e famosi per i film attinenti lo stesso filone, ci sono Antoni Corone, Katrina Norman nei panni della protagonista Maddy e Tilky Jones, il giovane Fliz. Altri protagonisti della trama sono: Duncan Bahr, Alina Alcantara, Morgan Christiansen e Tanya Christiansen.

L’isola del vero amore, la trama del film: salvare un museo

Il film L’isola del vero amore si apre con le disastrose condizioni del museo della città che a causa di una crisi senza precedenti sta per chiudere le sue porte e con lui tutte le addette alla struttura. Maddie ne è la storica dell’arte e insieme alle sue colleghe teme per la sua sorte poiché una volta chiuso il museo non ci saranno altre strutture in cui la loro opera possa essere necessaria. La giovane così raccoglie il denaro rimasto e per salvare le sorti del museo e quelle delle due colleghe parte alla ricerca di una delle reliquie più desiderate al mondo. Si tratta della pietra dell’amore, un importante gioiello, dalla fama unica, che in tanti hanno cercato ma nessuno è mai riuscito a vedere. Alla volta di un’isola semi deserta, Maddie non avrà vita facile, in primis con sospettosi abitanti del luogo che purtroppo non hanno a genio gli intrusi ma anche la ricerca si rivelerà più difficile del previsto. Non ci vorrà molto prima che Maddie si disperi e quasi si rassegni alla ricerca della tanto agognata pietra preziosa. Alla fine, il suo agio sarà reso ancora più speciale dall’arrivo del dott. Flitz, che aiuterà Maddie nel suo intento. Inizialmente, anche Flitz era animato dal desiderio di trovare la pietra preziosa per incentivare il turismo sulla sua isola, vessata dall’assenza di turisti che non consentivano ai residenti di poter svolgere alcun lavoro. Alla fine, Flitz e Maddie troveranno la pietra dell’amore e scopriranno di essere innamorati l’uno dell’altro.

