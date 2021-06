L’Isola di Pietro 3/ Anticipazioni replica di oggi 27 giugno: Franco colpevole?

L’Isola di Pietro 3, anticipazioni puntata oggi, 27 giugno in replica

Dopo un piccolo spostamento di palinsesto e uno slittamento, le repliche de L’Isola di Pietro 3 tornano in onda oggi, 27 giugno, su Canale5 con una nuova puntata in cui sentiremo ancora della misteriosa morte di Chiara, chi l’ha uccisa e perché? Pietro si trova con una bella gatta da pelare che potrebbe essere legata proprio ad una bambina e mentre lui continua a mettere i pezzi della storia da solo, sua figlia Elena prova a risolvere il caso insieme al suo nuovo collega, Valerio. I due dopo i primi attriti e i primi dubbi adesso sembrano davvero affiatati ma questo basterà per risolvere il caso che ha sconvolto di nuovo Carloforte? L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio su Canale5 in replica con la terza puntata in cui la verità sull’omicidio di Chiara continua ancora a nascondersi portando a galla segreti e sentimenti di molte persone.

Franco è colpevole?

Ma cosa succederà in questa terza puntata de L’Isola di Pietro 3 e quali saranno i nuovi pezzi da mettere in ordine? Il giovane Diego, dopo quello che è successo proprio con Chiara, adesso prova a tenere lontani Leonardo e Caterina proprio perché sospetta che il primo nasconda qualcosa. In realtà l’effetto che ottiene è un altro visto che i due sono sempre più vicini e complici. Nel frattempo, Valerio ed Elena scoprono una nuova pista che riguarda Stefano Orrù mentre Pietro prova ad aiutare Ilaria con il suo segreto e con la sua famiglia. Toccherà a lui rivelare una terribile novità proprio mentre l’indagine giunge ad una svolta, è Franco il sospetto? A quanto pare il nuovo soggetto finito nel mirino di Elena è pronto alla fuga ma è davvero come sembra?

