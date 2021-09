L’Ispettore Coliandro 8/ Anticipazioni oggi 22 settembre: incidente stradale per Coliandro…

Anticipazioni L’Ispettore Coliandro 8: prima puntata di oggi 22 settembre

Finalmente l’appuntamento con Giampaolo Morelli e il suo irriverente personaggio sarà rispettato. Dopo lo slittamento della settimana scorsa, L’Ispettore Coliandro 8 debutta nel prime time di Rai2 portando sullo schermo la simpatia e la ruvidezza di un ispettore che ormai è un vero e proprio personaggio cult per il pubblico della rete giovane di casa Rai.

I nuovi episodi ci terranno compagnia a partire da oggi, 22 settembre, con l’episodio dal titolo “Fantasma” in cui Coliandro rimane coinvolto insieme a De Zan in un incidente stradale. In realtà l’incidente arriva subito l’arresto di un criminale e questo potrebbe essere un filo comune tra i due eventi, ma sarà davvero così? L’incidente riduce il nostro personaggio in coma in balia di un misterioso killer pronto a farlo fuori ma senza successo, come cambieranno le cose nel corso dell’episodio?

L’Ispettore Coliandro 8: Coliandro rischia grosso?

La serie ideata da Carlo Lucarelli, i cui produttori esecutivi sono i Manetti Bros., vedrà alla regia gli stessi fratelli e Milena Cocozza per un totale di 4 prime serate che ci terranno compagnia fino a metà ottobre. Nel cast, insieme a Giampaolo Morelli, ci saranno anche i ragazzi della confermatissima squadra a cominciare da Paolo Sassanelli, ancora nei panni di Gamberini, passando da Caterina Silva e Max Bruno, ovvero Bertaccini e Borromini, e finendo alla bella Veronika Logan che sarà ancora la Longhi. Per tutti i curiosi e gli amanti della serie che non vogliono aspettare la messa in onda di questa sera, è possibile vedere e rivedere gli episodi anche in streaming sulla piattaforma dedicata Rai. I nuovi episodi si apriranno con un caso in cui il protagonista sarà coinvolto nelle indagini di Thea Zahara, una reporter maltese la cui attenzione si sta focalizzando in gran segreto sul traffico internazionale di cittadinanze, cosa succederà adesso?

