LISTA CONVOCATI ITALIA/ Nazionale, i nomi: out Balotelli, c’è Castrovilli!

Lista convocati Italia, svelati i nomi dei calciatori selezionati dal commissario tecnico Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale. Già qualificati ai prossimi Campionati Europei del 2020, gli azzurri sono attesi da due gare valide per il girone J: il 15 novembre 2019 in trasferta contro la Bosnia Erzegovina, il 18 novembre 2019 in casa contro l’Armenia. Con la qualificazione già in tasca, il tecnico di Jesi avrà la possibilità di fare alcuni esperimenti e di provare alcuni elementi in vista della grande competizione europea: l’Italia è a caccia di riscatto dopo la delusione del Mondiale 2018, l’obiettivo è quello di provare a competere con le big già in questo Europeo. Dopo aver coinvolto 62 calciatori dall’inizio della sua missione, Mancini ha affermato che il gruppo è quasi chiuso: pochi posti in ballo, dunque, con gli aspiranti azzurri chiamati a prestazioni degne di nota per poter far parte dell’elenco dei 23 definitivo.

LISTA CONVOCATI ITALIA, I NOMI DI MANCINI

Conferme e sorprese per quanto riguarda l’elenco dei 29 calciatori convocati da Roberto Mancini per i prossimi impegni della Nazionale italiana. Oltre ai tre fedelissimi, nel reparto portieri spunta Pierluigi Gollini: l’estremo difensore dell’Atalanta è reduce da un ottimo avvio di stagione e si è guadagnato la chiamata del commissario tecnico. La sorpresa in difesa è rappresentata da Andrea Cistana, giovane del Brescia debuttante in Serie A. Presenti Cristiano Biraghi e Alessandro Florenzi, nonostante non abbiano raccolto grande continuità rispettivamente con Inter e Roma. A centrocampo troviamo Gaetano Castrovilli, alla sua prima convocazione: l’ex Bari è tra le rivelazioni di questa prima parte di stagione ed è pronto a lottare per un posto per i prossimi Europei. Assenti nelle ultime uscite, tornano in azzurro Rolando Mandragora e Nicolò Zaniolo. Passiamo agli attaccanti, dove fioccano sorprese: assente Mario Balotelli, chance per Riccardo orsolini e Domenico Berardi. Da segnalare la conferma per Stephan El Shaarawy, nei piani di Mancini nonostante il trasferimento in Cina allo Shanghai Shenhua. Qui di seguito la lista dei convocati dell’Italia:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paris Saint Germain). Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna).



