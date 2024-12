RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: ULTIMI VERDETTI DELL’ANDATA!

I risultati Serie C che sono validi per la 19^ giornata tornano di attualità domenica 15 dicembre, e ci faranno vivere 13 partite che rappresentano la chiusura dell’andata per le squadre coinvolte. Verdetti sostanzialmente definitivi perché domani è previsto un solo posticipo: scopriremo dunque come saranno le classifiche dei tre gironi alla boa di metà stagione, un tema di grande interesse in un campionato che ha già regalato tante emozioni e che oggi prevede ad esempio il big match Ternana Entella, con le fere che guidano la classifica del girone B e i liguri che possono sperare nel sorpasso rendendo ancora più entusiasmante la corsa alla promozione.

Possiamo dire che questo raggruppamento sia il più incerto almeno per quanto riguarda le prime posizioni, ma infuria anche la corsa ai playoff: il Perugia, che sembra essere ripartito in un certo modo – in attesa di conferme – rischia sul campo del Pontedera e deve appunto far vedere di poter tornare nelle prime dieci, perché i playoff mancati da queste parti sarebbero visti come un risultato assolutamente deludente. Scopriremo tutto quando si giocherà, cioè tra poche ore; adesso nei risultati Serie C possiamo fare un’altra panoramica sui temi di interesse provando a fare un riassunto di quello che ci aspetta questa domenica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TRE GIRONI MOLTO DIVERSI

Abbiamo accennato al fatto che la situazione dei risultati Serie C vada analizzata in maniera differente a seconda dei gironi: il girone B è appunto quello più incerto nella corsa alla promozione diretta perché ci sono tre squadre in lotta con due punti tra primo e terzo posto, la Torres e la Vis Pesaro che sono quarte in classifica hanno la stessa distanza che correva entrando nella 19^ giornata tra Padova e Vicenza nel girone A (e i biancoscudati hanno una partita in meno) e tra Benevento e Monopoli nel girone C, dunque possiamo parlare di almeno due squadre che stanno provando ad andare in fuga e, giunti a metà percorso, è giusto sottolinearlo.

Parlando invece delle partite di oggi, il girone A ci presenta un delicatissimo derby veneto tra neopromosse: se il Caldiero Terme era partito alla grande per poi crollare, l’Union Clodiense è andata in difficoltà da subito e si trova ultima in classifica, non potendosi permettere di sbagliare anche perché la partita che le è rimasta indietro è quella contro il Padova. Nel girone C invece cercano punti Turris e Taranto, entrambe largamente penalizzate e agli ultimi due posti della classifica: per i rossoblu c’è il sentitissimo derby sul campo di un Monopoli che sogna la promozione diretta, e già il quadro attuale con il -10 in classifica è sconfortante, vedremo dunque cosa succederà sui campi tra poche ore…

RISULTATI SERIE C: 19^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Pro Patria Pergolettese

Ore 17:30 Albinoleffe Virtus Verona

Ore 17:30 Caldiero Terme Union Clodiense

Ore 17:30 Feralpisalò Arzignano

GIRONE B

Ore 15:00 Pontedera Perugia

Ore 15:00 Ternana Entella

Ore 15:00 Torres Lucchese

Ore 15:00 Vis Pesaro Milan Futuro

Ore 17:30 Arezzo Pianese

Ore 17:30 Gubbio Spal

GIRONE C

Ore 12:30 Turris Crotone

Ore 15:00 Monopoli Taranto

Ore 19:30 Foggia Picerno