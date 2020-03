L’Italia Chiamò/ Video live streaming: 1000 protagonisti tra musica e teatro

Ha un titolo solenne ed è un mega live streaming che metterà insieme oltre 1000 personaggi nella giornata di oggi con un solo obiettivo combattere l’emergenza Coronavirus facendo beneficenza. L’Italia Chiamò durerà per 18 ore per mostrare la risposta della cultura al Coronavirus senza dimenticare la raccolta fondi per continuare ad aiutare chi lotta in prima linea. La cultura chiama e l’Italia risponde e noi possiamo fare la nostra parte seguendo il più grande live streaming di tutti i tempi su YouTube “perché “rimanere in casa” non è tempo perduto, ma l’occasione per fare qualcosa di straordinario”. La lunga maratona è iniziata questa mattina alle 6.00 e andrà avanti grazie a trasmissioni radiofoniche e artisti pronti a prendervi parte mentre i “conduttori”, tra gli altri Pierluigi Diaco, Linus, Anna Pettinelli, Nicola Savino, si passeranno il testimone.

L’ITALIA CHIAMO’, 1000 ARTISTI IN DIRETTA STREAMING PER BENEFICENZA

Ma chi saranno i protagonisti de L’Italia Chiamò? Sono tanti i volti noti dell’economia, dell’informazione e dello spettacolo a cominciare da Manuel Agnelli, Claudio Amendola, Alberto Angela e Renzo Arbore, passando per Andrea Bocelli, Massimo Bottura, Alex Britti, Cristiana Capotondi, Ilaria Capua, Federica Carta, Casa Surace, e finendo ai volti della fiction e del cinema italiano come Pierfrancesco Favino, Anna Foglietta, Claudia Gerini, e Carlo Verdone. Non mancheranno gli outsider Fiorello, J-Ax ed Emma Marrone che già nei giorni scorsi sono stati protagonisti di una serie di sketch e dirette sui social per far divertire e intrattenere il pubblico a casa. I protagonisti di “L’Italia Chiamò” sono chiamati ad imponente raccolta fondi per sostenere il grande sforzo dei medici, degli infermieri e del sistema sanitario per i quali è possibile versare con causale L’Italia Chiamò sul conto corrente messo a disposizione dalla Protezione Civile: conto corrente di tesoreria 22330 intestato a Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile – CF 97018720587- IBAN: IT49J0100003245350200022330 – BIC: BITA IT RR ENT – CIN: J.

Ecco di seguito il video per seguire l’evento in live streaming su YouTube:





