Lite Adriana Volpe vs Giancarlo Magalli/ “Niente scuse e nemmeno le condoglianze”

Lite ancora in corso fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli. I due conduttori sono stati protagonisti di frecciate e rimbrotti negli ultimi anni, da quando hanno concluso la loro collaborazione a I Fatti Vostri. “Non mi ha mai chiesto scusa e ha avuto tante opportunità, non mi ha fatto nemmeno le condoglianze”, ha detto di recente la Volpe al settimanale Chi. La conduttrice infatti ha perso da poco il suocero a causa del Coronavirus e forse si sarebbe aspettata un piccolo passo avanti da parte di Magalli. Soprattutto dopo che il collega ha manifestato l’intenzione di chiarire i loro dissapori e trovare il modo di ricucire il loro rapporto. “Con lui il primo anno le cose andavano benissimo perchè rappresentavamo due squadre diverse”, ha continuato Adriana, “poi quando ci hanno messi insieme lui ha subito chiarito che era il padrone e che non avevamo una conduzione al 50%”. Oggi, domenica 19 aprile 2020, Giancarlo Magalli sarà ospite di Da noi… a ruota libera e non è escluso che decida di rispondere all’ultima accusa della presentatrice. “Io sono serena cosi come sono, mi ha fatto strano leggere che lui voleva in qualche modo riappacificarsi”, ha detto ancora lei, “Le conduttrici al suo fianco durano uno, massimo due anni perché lui vuole che il programma si identifichi con lui. Ogni anno provava a sostituirmi. Oggi non voglio più guardare al passato. Lui ha provato a fare pace solo pubblicamente”.

Lite Adriana Volpe vs Giancarlo Magalli: ecco quando è nato tutto

I dissapori fra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli sono iniziati solo dopo un primo incontro in tv fra i due presentatori. Hanno lavorato infatti gomito a gomito a Mezzogiorno in famiglia, in un periodo in cui I Fatti Vostri avevano chiuso in battenti. “Quell’anno tutto è filato liscio“, ha detto la conduttrice al settimanale Chi, “quando hanno riaperto I Fatti Vostri e sono stata scelta come conduttrice della rete, lui mi ha detto ‘Qui non sarà come dall’altra parte. Io qui sono il padrone di casa, tu devi entrare in punta di piedi’. […] Ogni anno provava a sostituirmi”. Insomma il rancore è ancora presente nel cuore della Volpe, anche se ha aspettato di terminare la sua esperienza al GF Vip 4 per ritornare a parlare di questo argomento scottante. Forse anche per via della decisione di Magalli di fare pace con l’ex collega, come rivelato alcune settimane fa alla stampa. “Giancarlo ha detto di voler far pace con me ai giornalisti, non a me”, ha precisato però la Volpe a TvBlog, “probabilmente è una ‘pace mediatica’ perchè non mi ha mai cercata, chiamata, inviato un messaggio, neanche di condoglianze. Eppure

il mio numero ce l’ha”.



