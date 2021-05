Lite Bassetti-Boralevi/ Video: “Io sto poco in corsia? Ma vai a fanc*lo”

Clima di altissima tensione tra Matteo Bassetti e Antonella Boralevi nel corso di Zona Bianca. L’infettivologo è andato su tutte le furie in seguito ad una battuta della scrittrice: «Sta in corsia molto poco, perché sta molto in televisione Bassetti». Parole che non sono passate inosservate, scatenando la vibrante reazione dell’esperto: «Ma vai a fanc*lo».

BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 6 MAGGIO/ Ministero Salute: 258 morti, 11.807 casi

Subito dopo Matteo Bassetti ha precisato: «Questa signora ha detto una cosa grave di cui si deve assumere le responsabilità, è venuta a dire che io non lavoro: lei si deve vergognare». Ripresa duramente dall’infettivologo, la Boralevi ha fatto subito marcia indietro: «E’ uno scherzo, mi scusi, ma era uno scherzo».

Efsa: biossido titanio E171 non è sicuro/ Allarme cancro: in quali alimenti si trova

LITE BASSETTI-BORALEVI A ZONA BIANCA: IL VIDEO

Matteo Bassetti ha poi messo nuovamente nel mirino la Boralevi: «Io fossi in lei mi vergognerei, si deve vergognare. Io mi vergogno per lei. Si inizi a vergognare, lei è un’ignorante di quello di cui ha parlato fino adesso, sarà una bravissima scrittrice ma è una grande ignorante di Covid. Lei non capisce niente. Di quelli che vanno in tv lei è quella che capisce di meno, ha detto una quantità di cretinate che non so come la facciano parlare ancora». La scrittrice ha spiegato di aver citato in precedenza alcuni studi condivisi da altri esperti, Bassetti non ha utilizzato mezzi termini: «Brava, lei sta in corsia, lei fa bene il mestiere di medico. Io con lei non parlo più, si deve vergognare. Dove va lei io non andrò più, perché lei si deve vergognare di quello che ha detto». Clicca qui per il video.

LEGGI ANCHE:

"AstraZeneca e J&J solo a uomini under 60"/ Viola: "Diversa reazione donne a vaccini"

© RIPRODUZIONE RISERVATA